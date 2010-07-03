Россияне начали менять туры в Грузию на Турцию, Армению и Кипр

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Российские туристы начали менять купленные туры в Грузию на путевки в Турцию, Армению и на Кипр, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она напомнила, что туроператоры, начиная с 21 июня, не имеют права продавать путевки в Грузию, но в то же время есть туристы, у которых путевки уже на руках.

"Возникает вопрос – что делать? Те, кто успевает вылететь и вернуться до 8 июля, едут. Заявок на возврат средств очень мало. А те, у кого обратные билеты на даты после 8 июля, их большая часть, меняют бронь на другие направления и в большинстве случаев с доплатой. Пока лидируют Турция, Кипр, Армения", – цитирует ее Агентство "Москва".

Она подчеркнула, что клиентам туроператоров, которые просто хотят вернуть деньги за неиспользованные путевки, придется ждать не меньше двух недель. По словам Ломидзе, неизвестно, сколько российских туристов сейчас остается в Грузии. Она отметила, что до прошлых выходных их было около пяти тысяч.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" предлагает своим пассажирам, купившим билеты в Грузию, рассмотреть другие маршруты без доплат. Их можно заменить на билеты на морские курорты российского юга, Азербайджана и Калининградской области, а также в туристические походы на Алтай, на Байкал, Колыму или на Кавказские Минеральные Воды.

На фоне антироссийских акций протеста в Грузии российским авиакомпаниям с 8 июля запретили летать в эту страну. Указ подписал Владимир Путин. Деньги за уже купленные билеты обещают вернуть в полном объеме, даже если эти билеты были невозвратными. В общей сложности на возврат средств придется потратить 2–3 миллиарда рублей.

Грузинским авиаперевозчикам также запрещено летать в Россию. Хотя на сайте Georgian Airways и MyWay Airlines билеты в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и обратно пока продаются.

Протесты в Грузии начались после Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В ней участвовал депутат Госдумы, президент МАП Сергей Гаврилов, который сидел в кресле главы парламента. Гаврилов сказал, что в кресло спикера его посадила грузинская сторона "согласно протоколу подобных мероприятий". Это вызвало негатив со стороны представителей оппозиции.

Митингующие штурмовали здание парламента и потребовали отставки главы парламента Ираклия Кобахидзе. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы.