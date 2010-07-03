Грузинский телеканал "Рустави 2" возобновил работу

Фото: прямой эфир rustavi2.ge

Утром в понедельник, 8 июля, грузинская телекомпания "Рустави 2" возобновила работу после нескольких часов приостановки вещания.



Накануне у здания телекомпании собрались сотни человек, которые требовали извинений от руководства "Рустави 2" за нецензурные высказывания ведущего Гиоргия Габуния в адрес российского руководства.

Жители Тбилиси закидали здание телекомпании вениками, яйцами и бутылками, потребовав увольнения журналиста и отставки гендиректора Ники Гварамия. Он заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию ведущего. При этом телекомпания принесла извинения за нецензурную лексику.

Высказывание Габунии осудили президент Саломе Зурабишвили и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который назвал инцидент провокацией.

21 июня Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля.

Решение было принято после того, как в Тбилиси начались акции протеста. Поводом стал инцидент в ходе Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов, следуя протоколу, сел в кресло спикера парламента. Это вызвало возмущение представителей грузинской оппозиции.

