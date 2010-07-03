Премьер Грузии назвал провокацией мат телеведущего в адрес Путина

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал провокацией инцидент с телеведущим "Рустави 2" Георгия Габуния, который в авторской программе нецензурно высказался в адрес Владимира Путина.
"То, что мы сегодня увидели в эфире телекомпании "Рустави 2", не что иное, как отвратительное выражение провокации и попытка дестабилизации нашей страны. Это полностью неприемлемо", – написал премьер в Twitter.
Габуния начал программу "P.S." с брани на русском языке в адрес президента РФ. Гендиректор телекомпании Ника Гварамия назвал неприемлемым мат в прямом эфире, но отметил, что разделяет позицию телеведущего.
Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию. Туристическим операторам и агентам рекомендовали не продавать путевки.
Решение принято на фоне массовых протестов в республике, вызванных инцидентом с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, который во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси занял кресло главы парламента Грузии.
По словам главы Минтранса РФ Евгения Дитриха, в Грузии остается около 4,5 тысячи российских туристов, которые не желают сдавать или обменивать свои билеты на более ранние вылеты.
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