Около 4,5 тысячи российских туристов решили не возвращаться раньше времени из Грузии

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В Грузии остается около 4,5 тысячи российских туристов, которые не желают сдавать или обменивать свои билеты на более ранние вылеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минтранса РФ Евгения Дитриха.

По его словам, сейчас в Грузии находится около 54 тысяч человек из России, и с каждым из них "проведена необходимая работа".

Дитрих допустил, что, те кто решил не возвращаться раньше решили выехать другим видом транспорта.

Ранее Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию. Туристическим операторам и агентам рекомендовали не продавать путевки.

Решение было принято на фоне массовых протестов в республике, вызванных инцидентом с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, который во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси занял кресло главы парламента Грузии.

Позже запрет распространился и на грузинские авиакомпании. Прямые рейсы между странами выполняли шесть российских и две грузинские авиакомпании.

Самолеты "Уральских авиалиний" и S7 последними вылетели из аэропорта Тбилиси в Россию перед вступлением в действие запрета.

Чуть позже из Батуми в Екатеринбург вылетит лайнер авиакомпании "Победа". Последний авиарейс из Москвы в Тбилиси совершит "Аэрофлот" в 02:00.

Запрет на перелеты распространился и на грузинские авиакомпании. Прямые рейсы между странами выполняли шесть российских и две грузинские авиакомпании.