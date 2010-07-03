Самолеты "Уральских авиалиний" и S7 последними вылетели из Тбилиси в РФ

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Самолеты "Уральских авиалиний" и S7 последними вылетели из аэропорта Тбилиси в Россию перед вступлением в действие 8 июля запрета на прямое авиасообщение между странами, сообщает РИА Новости.

"Уральские авиалинии" вылетели в Краснодар в 18:55 по московскому времени, самолет S7 направился в Москву в 18:00.

Чуть позже из Батуми в Екатеринбург вылетит лайнер авиакомпании "Победа".

Последний авиарейс из Москвы в Тбилиси совершит "Аэрофлот" в 02:00.

Ранее Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию. Туристическим операторам и агентам рекомендовали не продавать путевки.

Это стало ответом на массовые протесты в республике, вызванные инцидентом с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, который во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси Гаврилов занял кресло главы парламента Грузии.

Позже запрет распространился и на грузинские авиакомпании. Прямые рейсы между странами выполняли шесть российских и две грузинские авиакомпании.