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20:03

Самолеты "Уральских авиалиний" и S7 последними вылетели из Тбилиси в РФ

политика транспорт

20:03

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Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

Самолеты "Уральских авиалиний" и S7 последними вылетели из аэропорта Тбилиси в Россию перед вступлением в действие 8 июля запрета на прямое авиасообщение между странами, сообщает РИА Новости.

"Уральские авиалинии" вылетели в Краснодар в 18:55 по московскому времени, самолет S7 направился в Москву в 18:00.
Чуть позже из Батуми в Екатеринбург вылетит лайнер авиакомпании "Победа".

Последний авиарейс из Москвы в Тбилиси совершит "Аэрофлот" в 02:00.

Ранее Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию. Туристическим операторам и агентам рекомендовали не продавать путевки.

Это стало ответом на массовые протесты в республике, вызванные инцидентом с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, который во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси Гаврилов занял кресло главы парламента Грузии.

Позже запрет распространился и на грузинские авиакомпании. Прямые рейсы между странами выполняли шесть российских и две грузинские авиакомпании.

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