Грузинская диаспора попросила Путина возобновить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к Владимиру Путину с просьбой не приостанавливать авиасообщение между странами, сообщает РИА Новости.
"Диаспора с тревогой следила за взаимными обвинениями, ведь опыт последних 25 лет показал, что самые тяжелые последствия принимает на себя простой народ, а отнюдь не политики", – говорится в письме.
Там также указывается, что в дестабилизации обстановки в Грузии и ухудшении отношений с Россией заинтересованы определенные силы, а прекращение авиасообщения называется "тяжелыми санкциями".
Президент РФ запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. Запрет начнет действовать с 8 июля.
Это стало ответом на массовые протесты в республике, вызванные инцидентом с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, который во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси Гаврилов занял кресло главы парламента Грузии.
Представители радикальной грузинской оппозиции пошли на штурм здания парламента. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы. Сообщалось о 240 пострадавших.
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