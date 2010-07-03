Грузинская диаспора попросила Путина возобновить авиасообщение

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Представители грузинской диаспоры в России обратились к Владимиру Путину с просьбой не приостанавливать авиасообщение между странами, сообщает РИА Новости.

"Диаспора с тревогой следила за взаимными обвинениями, ведь опыт последних 25 лет показал, что самые тяжелые последствия принимает на себя простой народ, а отнюдь не политики", – говорится в письме.

Там также указывается, что в дестабилизации обстановки в Грузии и ухудшении отношений с Россией заинтересованы определенные силы, а прекращение авиасообщения называется "тяжелыми санкциями".

Президент РФ запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. Запрет начнет действовать с 8 июля.

Это стало ответом на массовые протесты в республике, вызванные инцидентом с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, который во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси Гаврилов занял кресло главы парламента Грузии.

Представители радикальной грузинской оппозиции пошли на штурм здания парламента. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы. Сообщалось о 240 пострадавших.