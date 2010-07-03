МИД ответил на критику США о запрете рейсов в Грузию

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Министерство иностранных дел РФ ответило в Facebook на заявление американского дипломата Элизабет Руд, которая раскритиковала российские власти за решение прекратить авиасообщение с Грузией.

Временная поверенная в делах США в Грузии назвала российские меры "несправедливыми, ненужными и непропорциональными".

В свою очередь, в МИД напомнили, что с 1974 года "не было ни одного дня, когда в отношении нашей страны не действовали какие-либо американские санкции".

В ведомстве добавили, что "вместо менторских поучений" касательно мер по защите РФ своих граждан за рубежом хотелось бы услышать слова о "справедливости, нужности и пропорциональности" санкций США.

21 июня Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля.

Решение было принято после того, как в Тбилиси начались акции протеста. Поводом стал инцидент в ходе Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов, следуя протоколу, сел в кресло спикера парламента.

Это вызвало возмущение представителей грузинской оппозиции, которые пошли на штурм здания парламента. Для разгона митингующих грузинская полиция применила слезоточивый газ и водометы. Сообщалось о 240 пострадавших.