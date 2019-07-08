В МИД РФ осудили выступление грузинского телеведущего

Фото: видео телеграм-канал СИЛОВИКИ

В МИД России осудили выступление ведущего грузинского телеканала "Рустави 2".

"Это беда Грузии", – заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Ее слова приводит "Говорит Москва".

Также в ведомстве призвали международные организации отреагировать на неприемлемые выпады в адрес российского руководства на грузинском телеканале, передает ТАСС.

"Категорически осуждаем беспрецедентную по своей низости выходку с неприемлемыми выпадами в нецензурных выражениях в адрес российского руководства, устроенную на грузинском телеканале "Рустави-2", – заявили в МИД. – Рассматриваем это как еще одну открытую провокацию грузинских радикальных сил, направленную на подрыв российско-грузинских отношений".

Вечером 7 июля грузинский ведущий Георгий Габуния в авторской программе на телеканале "Рустави 2" позволил себе нецензурные высказывания в адрес российского руководства. Это вызвало скандал: у здания телекомпании собрались сотни человек.

Жители Тбилиси закидали здание вениками, яйцами и бутылками. Они потребовали уволить самого Габунию, а также гендиректора Нику Гварамию. Последний заявил, что считает нецензурную лексику в прямом эфире неприемлемой, хотя и разделяет позицию ведущего. Телекомпания уже принесла извинения за высказывания Габунии.

Поступок телеведущего раскритиковали президент Саломе Зурабишвили и премьер-министр страны Мамука Бахтадзе, который назвал инцидент провокацией. "Рустави 2" возобновил вещание, которое было приостановлено на несколько часов после скандала.

Владимир Путин президентским указом запретил российским авиакомпаниям осуществлять пассажирские перевозки из России в Грузию. Запрет начал действовать 8 июля.

Решение о прекращения авиаперевозок было принято после акций протеста в Тбилиси. Поводом стал инцидент в ходе Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов, как принято на таких мероприятиях, сел в кресло спикера парламента. Это возмутило представителей радикальной грузинской оппозиции, которые пошли на штурм здания парламента. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы. Сообщалось о 240 пострадавших.