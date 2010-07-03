Кадыров потребовал извинений от властей Грузии за высказывания в эфире "Рустави 2"

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Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил за привлечение к уголовной ответственности журналиста грузинского телеканала "Рустави 2" Георгия Габунии. Об этом глава региона написал на своей странице в Telegram.

"Оскорбление нанесено не президенту России, а российскому народу в целом и каждому гражданину России в отдельности. Президент и премьер-министр Грузии должны немедленно принести официальные и публичные извинения президенту России", – написал Рамзан Кадыров.

Он также добавил, что против Габунии необходимо завести уголовное дело за подобные высказывания, которые оскорбляют высшее должностное лицо РФ. Глава Чечни выразил уверенность, что журналист действовал не самостоятельно и призвал ввести по отношению к Грузии жесткие санкции.

"Руководство канала не могло не знать о намерениях журналиста. Поэтому случившееся следует расценивать в качестве тщательно спланированной мерзкой акции со стороны Грузии, если обратное не будет доказано властями страны. Иначе через три дня нужно закрыть все дороги и тропы, ведущие в Грузию и из Грузии", – добавил он.

7 июля ведущий телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в прямом эфире позволил себе нецензурные высказывания в адрес президента России. Его поступок спровоцировал скандал.

Здание телеканала в Тбилиси закидали вениками, яйцами и бутылками. Собравшиеся потребовали уволить Габунию и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. Телекомпания уже принесла извинения за высказывания своего ведущего. После скандала "Рустави 2" стали покидать сотрудники.

Поступок Габунии раскритиковала и президент Грузии Саломе Зурабишвили. В Кремле заявили, что оскорбительный выпад телеведущего – это "большой позор для грузин".

В Госдуме призвали экстрадировать в Россию ведущего "Рустави 2". По решению саморегулирующей комиссии телекомпании "Рустави 2" телеведущего отстранили от работы на два месяца.

21 июня Владимир Путин указом запретил российским авиакомпаниям пассажирские перевозки из России в Грузию. Запрет начал действовать 8 июля.

Такое решение российские власти приняли после акций протеста в Тбилиси 20 июня. Поводом послужил инцидент на Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента, как принято на подобных мероприятиях. Однако это возмутило представителей радикальной грузинской оппозиции. Их сторонники пошли на штурм здания парламента.

