В Госдуме призвали экстрадировать в Россию ведущего "Рустави 2"

17:10
17:10
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Фото: скриншот телеканала "Рустави 2"
В Госдуме заявили о необходимости привлечения грузинского журналиста, который оскорбил на "Рустави 2" президента РФ, к уголовной ответственности, а также о его экстрадиции в Россию. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Это звучало на заседании совета Думы и все сошлись во мнении, что необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, неподобающе, оскорбляя главу государства, экстрадировать его на территорию России, чтобы наш суд определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны", – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
7 июля ведущий телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в прямом эфире позволил себе нецензурные высказывания в адрес президента России. Его поступок спровоцировал скандал. Здание телеканала в Тбилиси закидали вениками, яйцами и бутылками. Собравшиеся потребовали уволить Габунию и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. Телекомпания уже принесла извинения за высказывания своего ведущего. После скандала "Рустави 2" стали покидать сотрудники.
Ранее в Госдуме также заявили о намерении обратиться к правительству с просьбой запретить поставки в РФ вина, воды из Грузии и денежные переводы в Грузию. Вячеслав Володин заявил, что данное решение будет рассматриваться на заседании Думы 9 июля.
21 июня Владимир Путин указом запретил российским авиакомпаниям пассажирские перевозки из России в Грузию. Запрет начал действовать 8 июля.
Такое решение российские власти приняли после акций протеста в Тбилиси 20 июня. Поводом послужил инцидент на Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента, как принято на подобных мероприятиях. Однако это возмутило представителей радикальной грузинской оппозиции. Их сторонники пошли на штурм здания парламента. Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и водометы. Сообщали о 240 пострадавших.
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