Глава СЖР заявил, что ведущий "Рустави 2" нарушил все принципы журналистики

Фото: Скриншот телеканала "Рустави 2"

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев прокомментировал Москве 24 ситуацию, сложившуюся вокруг грузинской телекомпании "Рустави 2". Накануне у ее здания собрались митингующие, которых возмутили нецензурные высказывания ведущего Георгия Габунии в адрес российского руководства.

"Этого ведущего нельзя назвать журналистом. Человек нарушил все принципы журналистики, журналистской и человеческой этики", – подчеркнул Соловьев.

Председатель СЖР добавил, что неслучайно некоторые жители Тбилиси потребовали уволить телеведущего, а кто-то и вовсе призывает закрыть канал.





Владимир Соловьев Председатель СЖР Надеюсь, что руководство канала и Грузии сделает выводы по этому поводу. Потому что это абсолютно недопустимый случай.

В понедельник, 8 июля, грузинская телекомпания "Рустави 2" возобновила работу после нескольких часов приостановки вещания.

Днем ранее у здания телекомпании собрались сотни человек, которые требовали извинений за нецензурные высказывания ведущего Георгия Габунии в адрес российского руководства.

Жители Тбилиси закидали здание телекомпании вениками, яйцами и бутылками, потребовав увольнения журналиста и отставки гендиректора Ники Гварамии. Он заявил, что считает неприемлемым мат в прямом эфире, хоть и разделяет позицию ведущего. При этом телекомпания принесла извинения за нецензурную лексику.

По сообщениям СМИ, двое сотрудников "Рустави 2" уже уволились после инцидента.

В МИД России осудили выступление ведущего грузинского телеканала. Официальный представитель ведомства Мария Захарова, комментируя случившееся, заявила, что "это беда Грузии". А пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле считают неприемлемым оскорбление в адрес президента России Владимира Путина.

Высказывание Габунии осудили президент Саломе Зурабишвили и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который назвал инцидент провокацией.

21 июня Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля.

Решение было принято после того, как в Тбилиси начались акции протеста. Поводом стал инцидент в ходе Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов, следуя протоколу, сел в кресло спикера парламента. Это вызвало возмущение представителей грузинской оппозиции.

