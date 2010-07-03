В Кремле ответили на выпад грузинского телеведущего в адрес Путина

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В Кремле осудили оскорбления в адрес Владимира Путина от грузинского журналиста Георгия Габунии. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что это позор для грузинского народа.

"Что касается конкретно упомянутых вами оскорблений в адрес и нашей страны, и нашего президента, то конечно, мы их считаем абсолютно неприемлемыми, мы их решительно осуждаем. Конечно, то, что произошло, – это большой позор для грузин", – сказал Песков, передает "Интерфакс".

Он отметил, что Грузия имеет давнюю историю и богатые культурные традиции. Он подчеркнул, что то, что случилось, является большим позором для граждан Грузии. При этом он позитивно оценил тот факт, что слова журналиста осудили и в руководстве Грузии.

Вечером 7 июля грузинский телеведущий Георгий Габуния в авторской программе на телеканале "Рустави 2" позволил себе нецензурные высказывания в адрес Путина. Это вызвало скандал.

Жители Тбилиси закидали здание телекомпании вениками, яйцами и бутылками. Они потребовали уволить Габунию и гендиректора Нику Гварамию. Последний заявил, что считает нецензурную лексику в прямом эфире неприемлемой, однако солидарен с ведущим. Телекомпания уже принесла извинения.

Поступок телеведущего раскритиковали президент Саломе Зурабишвили и премьер-министр страны Мамука Бахтадзе. Он назвал случившееся провокацией.

В МИД России также осудили выступление ведущего. "Это беда Грузии", – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

