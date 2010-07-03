Бурджанадзе прокомментировала ситуацию с "Рустави 2"

Фото: скриншот телеканала "Рустави 2"

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе прокомментировала высказывания Георгия Габунии в адрес Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".

"То, что мы вчера видели на телеканале, – позор для Грузии. Были не только нарушены политические, журналистские и этические нормы, но и переступлены все красные линии", – сказала Бурджанадзе в беседе с RT.

Она отметила, что это было не просто невежество, а спланированная провокация.

"Я уверена, что это было согласовано именно с Саакашвили. Для него, чтобы прийти к власти, нужна провокация и дестабилизация", – добавила Бурджанадзе.

7 июля ведущий телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в прямом эфире позволил себе нецензурные высказывания в адрес президента России. Его поступок спровоцировал скандал. Здание телеканала в Тбилиси закидали вениками, яйцами и бутылками. Собравшиеся потребовали уволить Габунию и гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию. Телекомпания уже принесла извинения за высказывания своего ведущего. После скандала "Рустави 2" стали покидать сотрудники.

Поступок Габунии раскритиковала и президент Грузии Саломе Зурабишвили. В Кремле заявили, что оскорбительный выпад телеведущего – это "большой позор для грузин".

21 июня Владимир Путин указом запретил российским авиакомпаниям пассажирские перевозки из России в Грузию. Запрет начал действовать 8 июля.

Такое решение российские власти приняли после акций протеста в Тбилиси 20 июня. Поводом послужил инцидент на Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента, как принято на подобных мероприятиях. Однако это возмутило представителей радикальной грузинской оппозиции. Их сторонники пошли на штурм здания парламента.

