В ГИБДД заинтересовались видео с участием катафалка Собчак и Богомолова

13:53
13:53
Поделиться в социальных сетях:
Отмечается, что полиция изучает видео, которое ранее появилось в интернете.
Ранее сообщалось, что Собчак и Богомолов поженились. К ЗАГСу пара подъехала на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". Салон автомобиля обит красной тканью, сверху его украшают два золотых кольца. Пара ехала в автомобиле, багажник которого был открыт. Также они не были пристегнуты.
По данным СМИ, свадьба пройдет в Музее Москвы. По самым скромным меркам, Богомолов и Собчак потратят на праздник 16 миллионов рублей.
На торжества пригласили режиссера Федора Бондарчука, певицу Земфиру, гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста, Ренату Литвинову, бывшую жену лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова Матильду.
Собчак поделилась в Instagram фото, где стоит у зеркала в подвенечном платье. На телеведущей наряд от известного израильского модельера, который выпускается под брендом Gala. Его Ксении выбрала стилист Елена Бессонова. Цены на платья модельера начинаются от 500 тысяч рублей, однако звезде одежду предоставила компания Bosco по бартеру.
В июне Собчак официально оформила развод с актером Максимом Виторганом. Экс-супруги решили, что их сын будет носить двойную фамилию – Виторган-Собчак.
Ксения Собчак и Константин Богомолов женятся 13 сентября
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: