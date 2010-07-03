В ГИБДД заинтересовались видео с участием катафалка Собчак и Богомолова

Видео: telegram-канал Life Shot

Госавтоинспекция заинтересовалась видео с участием свадебного кортежа телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, сообщает ТАСС

Отмечается, что полиция изучает видео, которое ранее появилось в интернете.

Ранее сообщалось, что Собчак и Богомолов поженились. К ЗАГСу пара подъехала на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". Салон автомобиля обит красной тканью, сверху его украшают два золотых кольца. Пара ехала в автомобиле, багажник которого был открыт. Также они не были пристегнуты.

По данным СМИ, свадьба пройдет в Музее Москвы. По самым скромным меркам, Богомолов и Собчак потратят на праздник 16 миллионов рублей.

На торжества пригласили режиссера Федора Бондарчука, певицу Земфиру, гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста, Ренату Литвинову, бывшую жену лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова Матильду.

Собчак поделилась в Instagram фото, где стоит у зеркала в подвенечном платье. На телеведущей наряд от известного израильского модельера, который выпускается под брендом Gala. Его Ксении выбрала стилист Елена Бессонова. Цены на платья модельера начинаются от 500 тысяч рублей, однако звезде одежду предоставила компания Bosco по бартеру.

В июне Собчак официально оформила развод с актером Максимом Виторганом. Экс-супруги решили, что их сын будет носить двойную фамилию – Виторган-Собчак.

