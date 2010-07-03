Появилось первое фото Собчак в свадебном платье

Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак поделилась первым фото со своей свадьбы с режиссером Константином Богомоловым.

На снимке, которое опубликовано в Instagram, светская львица стоит у зеркала в подвенечном платье. "Мне кажется, я готова к главному Дню!" – подписала фотографию Собчак.

По данным СМИ, на телеведущей наряд от известного израильского модельера, который выпускается под брендом Gala. Его Ксении выбрала стилист Елена Бессонова. Цены на платья модельера начинаются от 500 тысяч рублей, однако звезде одежду предоставила компания Bosco по бартеру.

Собчак с Богомоловым женятся 13 сентября. На церемонию приглашены порядка 300 гостей. Среди них режиссер Федор Бондарчук с супругой Паулиной Андреевой, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с женой Софьей, которая снималась у Богомолова в сериале "Содержанки", актриса Рената Литвинова с певицей Земфирой, бывшая жена лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова Матильда.

Приглашение также отправлено главе "Ростеха" Сергею Чемезову и бывшей главе департамента имущественных отношений Минобороны России Евгении Васильевой. Также сообщается, что тамадой на свадьбе будет актер Игорь Верник.

Сама Ксения Собчак в интервью журналу светской хроники призналась, что намерена обвенчаться с Константином Богомоловым. Свое желание звезда объяснила тем, что это просто красивая традиция.

В июне Собчак официально оформила развод с актером Максимом Виторганом. Экс-супруги решили, что их сын будет носить двойную фамилию – Виторган-Собчак.

