Свадьба года. Стали известны подробности бракосочетания Собчак и Богомолова

Собчак выйдет замуж в платье от израильского модельера

Свадьба Ксении Собчак с Константином Богомоловым состоится 13 сентября, передает телеканал Москва 24.

На церемонию приглашены порядка 300 гостей. Среди них режиссер Федор Бондарчук с супругой Паулиной Андреевой, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с женой Софьей, которая снималась у Богомолова в сериале "Содержанки", актриса Рената Литвинова с певицей Земфирой, бывшая жена лидера "Ленинграда" Сергея Шнурова Матильда и другие друзья светской львицы.

По данным сайта "Комсомольской правды", приглашение также отправлено главе "Ростеха" Сергею Чемезову и бывшей главе департамента имущественных отношений Минобороны России Евгении Васильевой. Также сообщается, что тамадой на свадьбе будет актер Игорь Верник. Сам он уже подтвердил, что идет на свадьбу, поскольку они друзья с Богомоловым, но не стал сообщать какие-либо подробности.

Папарацци узнали, что Собчак будет в наряде от известного израильского модельера, который выпускается под брендом Gala. Его Ксении выбрала стилист Елена Бессонова. Цены на платья модельера начинаются от 500 тысяч рублей, однако звезде одежду предоставила компания Bosco по бартеру.

В свою очередь телеграм-каналы опубликовали список подарков, составленный светской львицей. В wish-лист попали пуфик за два миллиона рублей, люстра почти за миллион и ковер – за полтора миллиона. Также гости могут подарить половник за 150 тысяч или вилку за 74 тысячи рублей. Отмечается, что почти весь список раскуплен – осталось либо самое дорогое, либо самое дешевое.

Сама Ксения Собчак в интервью журналу светской хроники призналась, что намерена обвенчаться с Константином Богомоловым. Свое желание звезда объяснила тем, что это просто красивая традиция.

"Да и когда еще в церковь зайдешь в короне? Такое остается в памяти навсегда", – добавила она. Когда пройдет церемония венчания, не уточняется. Возможно, уже после регистрации в ЗАГСе.

Ранее Ксения Собчак прокомментировала появившиеся в СМИ слухи о второй беременности. Она заявила, что это дешевый хайп и неправда.

В июне Собчак официально оформила развод с актером Максимом Виторганом. Экс-супруги решили, что их сын будет носить двойную фамилию – Виторган-Собчак.