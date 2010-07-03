Собчак отреагировала на слухи о беременности

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала появившиеся в СМИ слухи о второй беременности. Ее слова приводит телеграм-канал Tatler.

"Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто – это неправда", – заявила Собчак.

Ранее ряд СМИ писал, что телеведущая ждет ребенка от режиссера Константина Богомолова. Они также сообщали о свадьбе Собчак и Богомолова, запланированной на 13 сентября.

В июне Собчак официально оформила развод с актером Максимом Виторганом. Экс-супруги решили, что их сын будет носить двойную фамилию – Виторган-Собчак.

В конце августа Ксения Собчак обратилась со словами поддержки к российской спортсменке по танго Анне Гудыно, которую муж и партнер Кирилл Паршаков ударил кулаком по лицу за кулисами чемпионата мира по танго в Буэнос-Айресе. После этого инцидента пару сняли с турнира. Комментируя случившееся в Аргентине, Собчак подчеркнула, что о домашнем насилии можно не говорить, но терпеть его нельзя.