Снятая с чемпионата мира по танго российская пара извинилась за свое поведение

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Танцевальная пара, которую сняли с чемпионата мира по танго из-за ссоры, извинилась за свое поведение на турнире. Россиян дисквалифицировали во время полуфинала в Буэнос- Айресе. Кирилл Паршаков и Анна Гудыно были недовольны своим выступлением и за кулисами поругались. Кирилл даже ударил свою партнершу кулаком по лицу, и это увидели организаторы чемпионата.

Анна и Кирилл – муж и жена, которые танцуют вместе. Последние три года они не принимали участия в чемпионате мира из-за рождения ребенка.

Скандал уже вышел далеко за пределы танцевального сообщества. Он всколыхнул такую животрепещущую тему, как насилие по отношению к женщине. Многие известные личности поддержали Анну в соцсетях. Например, в своем телеграм-канале обращение опубликовала телеведущая Ксения Собчак.

"Анна! Хочу обратиться к тебе лично! Знаю, что воспитание иногда не позволяет женщине уйти. Знаю, что ребенок в семье – это огромный аргумент против развода. Но нельзя терпеть, когда тебя бьют. Можно об этом не говорить, но терпеть нельзя", – написала Собчак.

О ситуации написали аргентинские СМИ. Также отреагировали представители феминистского сообщества.

"Я считаю, что правильно организаторы отреагировали. Насилие – не личное дело семьи. Это все-таки государственное дело. Должны жертв защищать", – заявила феминистка Александра Митрошина в комментарии телеканалу Москва 24.

Сами танцоры заявили, что их семья появилась благодаря танго, и они через многое вместе прошли.

"Каждодневные тренировки допоздна, не все получалось", – сказали они в видеообращении, опубликованном в Facebook.

На странице уже появились десятки комментариев от пользователей. В спортивной среде заявили, что поступок Кирилла может повлиять на всех российских танцоров. Президент Федерации аргентинского танго Юрий Деев отметил, что пары из России годами зарабатывали авторитет и баллы, чтобы попасть на международные соревнования.

Российская пара сделала все возможное, чтобы сгладить конфликт. Анна и Кирилл принесли свои извинения болельщикам и организаторам. Анна отказалась писать заявление, несмотря на советы общественности.

