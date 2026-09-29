Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 16:24

Общество
Главная / Новости /

Врач Ерофеева: вакцинация девочек от ВПЧ снизит смертность от рака шейки матки

Гинеколог объяснила, почему важно прививать девочек от ВПЧ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Вакцинация девочек-подростков от вируса папилломы человека (ВПЧ) поможет снизить смертность от рака шейки матки. Об этом Москве 24 рассказала врач – акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Любовь Ерофеева.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в российский календарь профилактических прививок планируется включить вакцинацию от ВПЧ. Специалисты начнут прививать девочек в возрасте 12–13 лет уже во второй половине 2027 года.

Ерофеева назвала это важным шагом, который поможет сохранить жизни.

Дело в том, что некоторые штаммы ВПЧ невероятно агрессивны и опасны в большей степени тем, что вызывают рак шейки матки. От этой онкологии погибает сейчас довольно большое число женщин, ведь на ранней стадии заболевание никак себя не проявляет. И когда уже начинаются боли, лечение может быть малоэффективным.
Любовь Ерофеева
врач – акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ

Врач объяснила, что прививать девушек нужно до начала интимной жизни, потому что вирус передается половым путем. В связи с этим важна вакцинация детей не только до 13 лет, но и более старшего возраста.

"Если половых контактов еще не было, защита очень хорошо сработает. Если были, то велик шанс, что вирус уже в организме и тогда прививка может и не уберечь. Однако в этом случае нужно сделать тест и при отрицательном результате успеть вакцинироваться. При наличии ВПЧ важно два раза в год проходить осмотр у гинеколога и сдавать мазок на онкоцитологию. Если проблема есть, такой подход позволит выявить рак на ранней стадии, когда лечение еще результативно", – отметила Ерофеева.

Врач также добавила, что во многих странах прививку от ВПЧ делают и мальчикам, но главным образом для того, чтобы прервать цепочку передачи вируса. Ведь именно мужчины являются активными носителями, даже не догадываясь об этом.

"Для мальчиков вирус тоже небезобиден и способен провоцировать развитие некоторых видов рака. Однако такие случаи достаточно редки, и это несопоставимо с угрозой жизни, которую ВПЧ представляет для женского пола", – отметила Ерофеева.

Гинеколог также напомнила, что прививку от ВПЧ можно сделать уже сейчас, купив зарубежную вакцину. Однако надо учитывать, что ее стоимость достаточно высокая.

Ранее ученый-генетик, заместитель директора по научной работе НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ Игорь Лебедев сообщил, что в 2027 году в программу ОМС включат преконцепционный генетический скрининг для будущих родителей. В том числе он поможет предотвращать рождение детей с генетическими и хромосомными нарушениями.

Читайте также


Трошина Любовь

обществомедицинаэксклюзив

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика