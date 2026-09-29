Врач Ерофеева: вакцинация девочек от ВПЧ снизит смертность от рака шейки матки

29 сентября, 16:24Общество
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Вакцинация девочек-подростков от вируса папилломы человека (ВПЧ) поможет снизить смертность от рака шейки матки. Об этом Москве 24 рассказала врач – акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Любовь Ерофеева.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в российский календарь профилактических прививок планируется включить вакцинацию от ВПЧ. Специалисты начнут прививать девочек в возрасте 12–13 лет уже во второй половине 2027 года.
Ерофеева назвала это важным шагом, который поможет сохранить жизни.
Врач объяснила, что прививать девушек нужно до начала интимной жизни, потому что вирус передается половым путем. В связи с этим важна вакцинация детей не только до 13 лет, но и более старшего возраста.
"Если половых контактов еще не было, защита очень хорошо сработает. Если были, то велик шанс, что вирус уже в организме и тогда прививка может и не уберечь. Однако в этом случае нужно сделать тест и при отрицательном результате успеть вакцинироваться. При наличии ВПЧ важно два раза в год проходить осмотр у гинеколога и сдавать мазок на онкоцитологию. Если проблема есть, такой подход позволит выявить рак на ранней стадии, когда лечение еще результативно", – отметила Ерофеева.
Врач также добавила, что во многих странах прививку от ВПЧ делают и мальчикам, но главным образом для того, чтобы прервать цепочку передачи вируса. Ведь именно мужчины являются активными носителями, даже не догадываясь об этом.
"Для мальчиков вирус тоже небезобиден и способен провоцировать развитие некоторых видов рака. Однако такие случаи достаточно редки, и это несопоставимо с угрозой жизни, которую ВПЧ представляет для женского пола", – отметила Ерофеева.
Гинеколог также напомнила, что прививку от ВПЧ можно сделать уже сейчас, купив зарубежную вакцину. Однако надо учитывать, что ее стоимость достаточно высокая.
Ранее ученый-генетик, заместитель директора по научной работе НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ Игорь Лебедев сообщил, что в 2027 году в программу ОМС включат преконцепционный генетический скрининг для будущих родителей. В том числе он поможет предотвращать рождение детей с генетическими и хромосомными нарушениями.