Врач Ерофеева: вакцинация девочек от ВПЧ снизит смертность от рака шейки матки

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Вакцинация девочек-подростков от вируса папилломы человека (ВПЧ) поможет снизить смертность от рака шейки матки. Об этом Москве 24 рассказала врач – акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Любовь Ерофеева.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что в российский календарь профилактических прививок планируется включить вакцинацию от ВПЧ. Специалисты начнут прививать девочек в возрасте 12–13 лет уже во второй половине 2027 года.

Ерофеева назвала это важным шагом, который поможет сохранить жизни.





Любовь Ерофеева врач – акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ Дело в том, что некоторые штаммы ВПЧ невероятно агрессивны и опасны в большей степени тем, что вызывают рак шейки матки. От этой онкологии погибает сейчас довольно большое число женщин, ведь на ранней стадии заболевание никак себя не проявляет. И когда уже начинаются боли, лечение может быть малоэффективным.

Врач объяснила, что прививать девушек нужно до начала интимной жизни, потому что вирус передается половым путем. В связи с этим важна вакцинация детей не только до 13 лет, но и более старшего возраста.

"Если половых контактов еще не было, защита очень хорошо сработает. Если были, то велик шанс, что вирус уже в организме и тогда прививка может и не уберечь. Однако в этом случае нужно сделать тест и при отрицательном результате успеть вакцинироваться. При наличии ВПЧ важно два раза в год проходить осмотр у гинеколога и сдавать мазок на онкоцитологию. Если проблема есть, такой подход позволит выявить рак на ранней стадии, когда лечение еще результативно", – отметила Ерофеева.



Врач также добавила, что во многих странах прививку от ВПЧ делают и мальчикам, но главным образом для того, чтобы прервать цепочку передачи вируса. Ведь именно мужчины являются активными носителями, даже не догадываясь об этом.

"Для мальчиков вирус тоже небезобиден и способен провоцировать развитие некоторых видов рака. Однако такие случаи достаточно редки, и это несопоставимо с угрозой жизни, которую ВПЧ представляет для женского пола", – отметила Ерофеева.

Гинеколог также напомнила, что прививку от ВПЧ можно сделать уже сейчас, купив зарубежную вакцину. Однако надо учитывать, что ее стоимость достаточно высокая.

Ранее ученый-генетик, заместитель директора по научной работе НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ Игорь Лебедев сообщил, что в 2027 году в программу ОМС включат преконцепционный генетический скрининг для будущих родителей. В том числе он поможет предотвращать рождение детей с генетическими и хромосомными нарушениями.

