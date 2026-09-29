Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 сентября, 16:28

Шоу-бизнес

Экс-супруга Диброва может увеличить сумму иска к Товстик

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/polinadibrova

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассматривает возможность увеличить сумму моральной компенсации по иску к экс-супруге бизнесмена Романа Товстика Елене за пост в социальных сетях. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила адвокат Дибровой Ирина Кузнецова.

В иске Диброва требует признать сведения, опубликованные Еленой, не соответствующими действительности, обязать удалить пост и опровергнуть его содержание. Также заявлено требование о выплате 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда и судебной неустойки.

"Будем решать об увеличении суммы по ходу дела", – сказала Кузнецова.

При этом ранее суд Москвы не удовлетворил иск самой Елены Товстик к бывшему мужу о признании брачного договора недействительным и разделе совместно нажитого имущества.

Дибровы развелись в сентябре 2025-го после 16 лет брака. Причиной стали отношения Дибровой с Товстиком. Бизнесмен тоже вскоре развелся с супругой.

В июле 2026 года Елена выдвинула серьезные обвинения в адрес бывшего мужа и его новой избранницы. Она заявила, что они якобы подвергают ее детей опасности, и обвинила Романа в обесценивании ее роли матери.

Читайте также


судышоу-бизнес

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика