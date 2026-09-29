29 сентября, 16:28Шоу-бизнес
Экс-супруга Диброва может увеличить сумму иска к Товстик
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/polinadibrova
Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассматривает возможность увеличить сумму моральной компенсации по иску к экс-супруге бизнесмена Романа Товстика Елене за пост в социальных сетях. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила адвокат Дибровой Ирина Кузнецова.
В иске Диброва требует признать сведения, опубликованные Еленой, не соответствующими действительности, обязать удалить пост и опровергнуть его содержание. Также заявлено требование о выплате 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда и судебной неустойки.
"Будем решать об увеличении суммы по ходу дела", – сказала Кузнецова.
При этом ранее суд Москвы не удовлетворил иск самой Елены Товстик к бывшему мужу о признании брачного договора недействительным и разделе совместно нажитого имущества.
Дибровы развелись в сентябре 2025-го после 16 лет брака. Причиной стали отношения Дибровой с Товстиком. Бизнесмен тоже вскоре развелся с супругой.
В июле 2026 года Елена выдвинула серьезные обвинения в адрес бывшего мужа и его новой избранницы. Она заявила, что они якобы подвергают ее детей опасности, и обвинила Романа в обесценивании ее роли матери.