Экс-супруга Диброва может увеличить сумму иска к Товстик

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/polinadibrova

Бывшая жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассматривает возможность увеличить сумму моральной компенсации по иску к экс-супруге бизнесмена Романа Товстика Елене за пост в социальных сетях. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила адвокат Дибровой Ирина Кузнецова.

В иске Диброва требует признать сведения, опубликованные Еленой, не соответствующими действительности, обязать удалить пост и опровергнуть его содержание. Также заявлено требование о выплате 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда и судебной неустойки.

"Будем решать об увеличении суммы по ходу дела", – сказала Кузнецова.

При этом ранее суд Москвы не удовлетворил иск самой Елены Товстик к бывшему мужу о признании брачного договора недействительным и разделе совместно нажитого имущества.

Дибровы развелись в сентябре 2025-го после 16 лет брака. Причиной стали отношения Дибровой с Товстиком. Бизнесмен тоже вскоре развелся с супругой.

В июле 2026 года Елена выдвинула серьезные обвинения в адрес бывшего мужа и его новой избранницы. Она заявила, что они якобы подвергают ее детей опасности, и обвинила Романа в обесценивании ее роли матери.