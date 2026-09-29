Блогер Айза поддержала Самойлову и выступила за закон против домашнего насилия

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/aizalovesam

Блогер Айза-Лилуна Ай высказалась в поддержку модели Оксаны Самойловой после ее рассказа о домашнем насилии со стороны бывшего мужа рэпера Джигана (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн. – Прим. ред.). Своим мнением она поделилась в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Она заявила, что признание Самойловой – это большой подвиг и значимый вклад в будущее женщин России. Блогер также выразила надежду, что в стране примут закон против домашнего насилия.

Тот, по ее словам, кто осмеливается осуждать женщину, оказавшуюся в таких отношениях, к счастью, не имеет представления о том, каково жить в такой семье.

"Это очень страшно. Это на словах очень легко, но на деле из этих отношений очень редко выходят живыми", – заключила она.

Ранее сообщалось, что в начале июля в доме Джигана случился инцидент со стрельбой. Рэпер якобы стрелял в своих сотрудников и около 10 часов держал их в заложниках. В это время дома находились дети.

В результате один из охранников получил ранения. Спустя время Джигана обезвредили сотрудники охраны поселка и друзья рэпера. В итоге его отправили на лечение в Израиль.

Пострадавший подавать заявление в полицию не стал, однако правоохранители начали проверку после того, как об инциденте узнала общественность.

После этого Самойлова направила в суд иск с требованием ограничить рэпера в родительских правах. В документах указано, что все несовершеннолетние дети должны жить с матерью.

По данным СМИ, модель хочет взять на себя полное право на воспитание детей, оставив рэперу возможность видеться с ними лишь по согласованию с ней и обязательно в трезвом состоянии.

Сам Джиган выразил надежду, что попытка экс-супруги ограничить его встречи с детьми не увенчается успехом. Кроме того, он опроверг сообщения о стрельбе. По его словам, он просто "снимал сниппет, а хейтеры все перекрутили".