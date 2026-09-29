РИА Новости: напавшая на детей в Новосибирске девочка была с ножом

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В Новосибирске 12-летняя девочка, которая, по предварительным данным, травмировала детей на игровой площадке, была с ножом. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника агентства, пострадали два ребенка – девочка и мальчик. Первая доставлена в больницу, а второй от госпитализации отказался.

Следователи организовали проверку по факту причинения телесных повреждений малолетней. Прокуратура контролирует ход уголовно-процессуальной проверки. Также ведомство проверит полноту мер со стороны органов системы профилактики.

Об инциденте с детьми в Новосибирске стало известно 29 сентября. По данным областного главка МВД России, травмы получили дети 2015 и 2022 годов рождения. Нападение произошло в Ленинском районе города. Нападавшую в сопровождении законных представителей доставили в отдел, обстоятельства случившегося устанавливаются.