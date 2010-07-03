Собчак и Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке

Фото: соцсети

В Сети опубликовали фотографии со свадьбы телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

К ЗАГСу пара подъехала на черном катафалке с надписью "Пока смерть не разлучит нас". Салон автомобиля обит красной тканью, сверху его украшают два золотых кольца.

По данным СМИ, свадьба пройдет в Петровском пассаже. По самым скромным меркам, Богомолов и Собчак потратят на праздник 16 миллионов рублей.

На торжества пригласили режиссера Федора Бондарчука, певицу Земфиру, гендиректора "Первого канала" Константина Эрнста, Ренату Литвинову, бывшую жену лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова Матильду.

Ранее Собчак поделилась в Instagram фото, где стоит у зеркала в подвенечном платье. На телеведущей наряд от известного израильского модельера, который выпускается под брендом Gala. Его Ксении выбрала стилист Елена Бессонова. Цены на платья модельера начинаются от 500 тысяч рублей, однако звезде одежду предоставила компания Bosco по бартеру.

Собчак в интервью журналу светской хроники призналась, что свадьба – это просто красивая традиция.

Журналисты телеканала Москва 24 опросили горожан, что бы они хотели подарить на свадьбу Константину Богомолову и Ксении Собчак. Многие отметили, что можно принести на свадебный стол огромную пиццу. Также некоторые сказали, что можно подарить песню или просто "большое счастье".

В июне Собчак официально оформила развод с актером Максимом Виторганом. Экс-супруги решили, что их сын будет носить двойную фамилию – Виторган-Собчак.

