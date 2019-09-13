Горько, Собчак! Самые громкие свадьбы в шоу-бизнесе

13 сентября состоится самое обсуждаемое событие столичной богемы – свадьбу сыграют телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов. По скромным подсчетам на мероприятие потратят не менее 16 миллионов рублей. Сначала молодожены планируют обвенчаться, а после переместятся с гостями в один из ресторанов в Петровском пассаже. Рассказываем о самых интригующих деталях торжества и вспоминаем громкие свадьбы звезд российского шоу-бизнеса за последний год.

Собчак и Богомолов

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Едва объявив в начале этого года о своем расставании с Виторганом и официально оформив развод, телеведущая Ксения Собчак вновь надевает свадебное платье. Слухи о ее романе с Богомоловым начались уже осенью прошлого года, к тому моменту Собчак и Виторган уже жили раздельно.

37-летняя телеведущая и 44-летний режиссер собираются обвенчаться в одном из московских храмов. По ходу, сильнее других волнуется жених, перед свадьбой он похудел на 18 килограммов. На само торжество приглашены более 300 человек, в том числе Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Константин Эрнст с супругой, Земфира, экс-супруга Сергея Шнурова (Шнура) Матильда, Рената Литвинова и даже бывшая жена Богомолова актриса Дарья Мороз. Вести свадебное мероприятие доверили Игорю Вернику.

Стоимость торжества оценивается в 16 миллионов рублей. Свадебное платье Ксении предоставил известный бренд (в среднем наряды под его именем стоят от 7 до 15 тысяч долларов). Только невесте за него платить не придется, стороны договорились о бартере. В СМИ ранее также разошелся Ксюшин wish list – список пожеланий для подарков. В него вошли, например, пуфик со столиком за один миллион двести тысяч рублей, набор из четырех сервировочных ложек за 74 тысячи рублей и половник за 150 тысяч рублей.

От предыдущего брака у Ксении остался двухлетний сын Платон, а у Константина Богомолова – десятилетняя дочь Анна. В СМИ появились слухи о второй беременности Собчак, что якобы ускорило процесс оформления отношений, однако сама Ксения эту информацию опровергает.

Настя Ивлеева и Элджей

Фото: соцсети

3 сентября 2019 года многочисленные поклонники блогерши Анастасии Ивлеевой и российского хип-хоп-исполнителя Элджея всполошились из-за новости о женитьбе пары. Настя и Элджей начали встречаться в прошлом году, но их отношения постоянно сопровождались скандалами и размолвками. Особенно сильно фанаты возмутились, когда, по слухам, Настя попала в больницу, а ее возлюбленный в это время выкладывал в инстаграме фото с гулянок и хождений по клубам с друзьями.

Тем не менее недавно на безымянном пальце Ивлеевой появилось дорогое кольцо, а позже – и обручальное. Анастасия подошла к браку со всей серьезностью и взяла фамилию мужа – Узенюк. До Элджея, который, кстати, на три года ее младше, у Ивлеевой были отношения с солистом группы "Челси" Арсением Бородиным, роман с певцом Олегом Майами, и, предположительно, связь с ее напарником, ведущим передачи "Орел и решка" Антоном Птушкиным.

Шоу Ивлеевой Agentshow за один год принесло ей 57,7 миллиона рублей дохода. Помимо этого, на рекламе в Instagram она ежегодно зарабатывает еще около 10-25 миллионов. Телеведущая вошла в число 30 самых перспективных россиян по версии журнала "Форбс". Ее супруг Элджей на сегодняшний день является одним из самых популярных хип-хоп-исполнителей в России. Любовь публики пришла к певцу в 2017 году, когда он вместе с Федуком записал хит "Розовое вино" и открыл собственный лейбл.

Влад Топалов и Регина Тодоренко

Фото: соцсети

Одним из громких событий в российском шоу-бизнесе за последний год стала свадьба музыканта Влада Топалова и телеведущей Регины Тодоренко. Пара расписалась в октябре 2018-го, когда Регина была уже на седьмом месяце беременности. Но пышную церемонию звезды закатили в июле этого года, когда малыш уже появился на свет, а молодая мама пришла в форму.

Грандиозная свадьба прошла в трехэтажной вилле на южном побережье Италии. По данным СМИ, стоимость размещения участников составила 4,5 миллиона рублей. Но в еще большую сумму обошлись два наряда невесты: платье на официальную церемонию пошили в Москве за 1,2 миллиона рублей, а второе платье для банкета было куплено за 3,5 миллиона. Влад же был в строгом костюме "черный верх – белый низ".



Регина и Влад познакомились летом 2017 года во время подготовки спектакля. Там они играли возлюбленных, поэтому на репетициях постоянно приходилось обниматься и целоваться. Видимо, молодые так вжились в роли, что перенесли это в реальную жизнь. Вскоре Топалов сделал предложение своей любимой через Instagram. На своей странице он выложил фото с Тодоренко, где она демонстрирует кольцо с крупным драгоценным камнем, и в подписи спросил: "cогласна??????????" Уже через несколько минут Регина ответила на своей странице: "Согласна!!!"

Настя Каменских и Потап

Фото: соцсети

Стоило подождать каких-то 13 лет, чтобы знаменитый дуэт Насти Каменских и Потапа наконец-то закончился бракосочетанием. Их знакомство состоялось в 2006-ом году, когда еще малоизвестный Алексей Потапенко (Потап) стал искать вокалистку для исполнения припевов в своих композициях. Друзья посоветовали рассмотреть кандидатуру Анастасии, так и был создан популярный дуэт "Потап и Настя".

Дебютировав с песней "Не пара", мгновенно ставшей суперхитом, они взлетели на музыкальный олимп. Через несколько лет совместного творчества ребята собрали все музыкальные награды России и стран СНГ. Однако в личных отношениях у пары было не все так просто. Долгое время они скрывали свои отношения, ведь до 2014 года Алексей Потапенко официально находился в другом браке. Настя и Потап встречались тайком.

В итоге 23 мая 2019 года Алексей выпустил клип "Константа" с нежным признанием в любви Насте:

"Я люблю тебя больше всех на этом свете,

У нас будут красивые милые дети,

Люблю тебя больше всех в этой вселенной.

Моя любовь – это константа, она неизменна".

В этот же день они поженились.