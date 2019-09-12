Собчак выйдет замуж в платье от израильского модельера

Папарацци узнали, в каком платье будет Ксения Собчак на своей свадьбе с Константином Богомоловым. Это наряд от известного израильского модельера, который выпускается под брендом Gala. Его Ксении выбрала стилист Елена Бессонова. Цены на платья модельера начинаются от полумиллиона рублей. Однако звезде одежду предоставила компания Bosco по бартеру.

На свадьбу приглашены порядка 300 гостей. Среди них – режиссер Федор Бондарчук с супругой Паулиной Андреевой, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст с женой Софьей, которая снималась у Богомолова в сериале "Содержанки", актриса Рената Литвинова с певицей Земфирой, бывшая жена лидера "Ленинграда" Сергея Шнурова Матильда и другие подруги Собчак.