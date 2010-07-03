В России могут усложнить допуск к водительским правам

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Фото: Москва 24
Госавтоинспекция разработала проект поправок к федеральному закону "О безопасности дорожного движения" – в нем содержится ряд нововведений в области подготовки водителей и обмена прав, пишет "Коммерсант".
Всем мотоциклистам не младше 20 лет предлагается выдавать права общей категории. При этом сначала водителям нужно будет научиться водить маломощный мотоцикл. Для этого ведомство планирует ввести подкатегорию А2. Также уточняется, что, если у человека нет опыта вождения, права категории А он сможет получить только после 24 лет.
Кроме того, изменения касаются грузовиков и автобусов. Согласно проекту ГИБДД, на "грузовую" категорию С без стажа смогут претендовать только водители с 21 года, на "автобусную" D – с 24 лет. Вместе с тем предлагается запретить выдавать права этих категорий тем, у кого отсутствует опыт вождения легкового авто в течение года.
В настоящее время на права категории А можно сдать с 18 лет. При этом мотоциклы малой мощности попадают в категорию А1, мопеды – в категорию М, их выдают с 16 лет. Минимальный возраст для получения прав категорий С и D установлен на отметке в 18 лет.
Ранее сообщалось о разработанном МВД законопроекте, разрешающем сдавшим экзамены в ГАИ несовершеннолетним садиться за руль в сопровождении опытного водителя. Предложение касается только автомобилей категории "B". Поправки предназначены для внесения в ФЗ "О безопасности дорожного движения". Конкретные условия предлагается определить правительству России.
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