Минтранс предлагает доверить техосмотр официальным дилерам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минтранс РФ предлагает разрешить автодилерам проводить техосмотр автомобилей тех марок, обслуживание которых они осуществляют.

"У многих дилеров есть услуга, которая стоит совсем недорого. Называется "Инфекционный сервис". Они по итогам выпишут диагностическую карту. Но раз он дилер, и Минпромторг контролирует его работу, он не будет это делать с закрытыми глазами", – цитирует ТАСС министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

Сейчас пройти техосмотр можно в аккредитованном пункте СТО. По словам Дитриха, частным предприятиям функции по проведению техосмотра точно не вернут.

"Если какой-то шаг по истечении времени показал себя не с лучшей стороны, значит, надо делать следующий – в сторону, вперед. Вернуться к той системе, которая была, тоже невозможно", – подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором предупреждает о возможных трудностях для Российского союза автостраховщиков (РСА) в реализации ряда положений нового закона о техосмотре (ТО). Требуется передать функции РСА в сфере технического осмотра правительству РФ.



В марте правительство одобрило законопроект, меняющий правила техосмотра. Он запрещает рекламу фирм, которые торгуют диагностическими картами, их сайты будут блокировать. За выдачу документов на автомобиль, который фактически не приезжал на ТО, будут штрафовать не только обслуживающую фирму, но и ее сотрудников. Еще одно нововведение: контроль за техосмотром автобусов отдают обратно ГИБДД. По данным экспертов, сейчас у 80 процентов водителей фальшивые диагностические карты.

