Принят закон о штрафах за оформление диагностических карт без техосмотра

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутаты Госдумы во вторник, 16 июля, приняли закон об административной ответственности за оформление диагностических карт без техосмотра. Проект внесло на рассмотрение парламента правительство РФ.

На сайте нижней палаты парламента говорится, что автомобилисту за отсутствие диагностической карты грозит штраф на сумму две тысячи рублей.

"Оформление диагностической карты, подтверждающей допуск к участию в дорожном движении ТС, в отношении которого не проведен технический осмотр, влечет наложение штрафа в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей", – уточнили в Госдуме.

Ранее сообщалось, что с 2020 года диагностическую карту будут оформлять онлайн в рамках единой автоматизированной системы технического осмотра. Факт того, что транспортное средство можно эксплуатировать на автодорогах, будет заверен электронной подписью специалиста.

Эксперт-техник будет обязан сфотографировать автомобиль со всех сторон, чтобы потом приложить эти снимки к диагностической карте. Изначально планировалось, что весь процесс будут записывать на видео. Однако от идеи отказались, нововведение потребует больших ресурсов и серьезно повысит стоимость прохождения ТО.

В марте правительство одобрило законопроект, меняющий правила техосмотра. Он запрещает рекламу фирм, которые торгуют диагностическими картами: их сайты будут блокировать.

