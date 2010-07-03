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15:40

Фотосъемка техосмотра не увеличит его стоимость – эксперт

транспорт авто безопасность

15:40

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Введение обязательной фотофиксации техосмотра не приведет к резкому увеличению стоимости этой услуги. В этом убежден заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов, передает Агентство "Москва".

По его словам, установка необходимого оборудования не требует серьезных затрат, способных повлиять на цену техосмотра.

23 мая депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о фотофиксации техосмотра автомобилей.

По мнению авторов документа, эта процедура позволит достоверно установить факт проведения технического осмотра. Закон поможет бороться с практикой массового оформления диагностических карт без выполнения услуги.

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транспорт авто безопасность

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