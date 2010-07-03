Госдума приняла закон о фотофиксации техосмотра машин

Госдума приняла в третьем чтении закон об обязательной фотофиксации автомобиля при техосмотре и об электронных диагностических картах. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
По мнению парламентариев, документ поможет бороться с практикой массового оформления диагностических карт без проведения техосмотра. Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, "усиленный контроль за техосмотром позволит сократить количество ДТП, причиной которых становятся неисправные автомобили".
Подготовленный кабмином закон вводит обязательную фотофиксацию процедуры техосмотра, чтобы исключить возможность оформления поддельных диагностических карт. Усиленная квалифицированная подпись на электронных диагностических картах также поможет избежать подделок.
Согласно документу, контролировать соблюдение правил техосмотра будет МВД. А Российскому союзу автостраховщиков (РСА) поручено следить, выполняются ли требования к характеристикам и перечню средств диагностики, а также к программному обеспечению, средствам фотофиксации и помещениям, где проводится техосмотр.
Кроме того, операторов техосмотра обяжут подтверждать свое соответствие требованиям аккредитации раз в два года.
Закон вступит в силу через год со дня его официального опубликования.
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