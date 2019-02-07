В Госдуме предложили ужесточить требования к техосмотру автобусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев предложил ужесточить требования к прохождению техосмотра пассажирских автобусов.

"Сейчас система техосмотра вызывает много вопросов. Я считаю, что нужно ужесточить требования к прохождению техосмотра автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Васильев отметил, что больше всего вопросов вызывает техническое состояние автобусов дальнего следования. Однако он подчеркнул, что ужесточение правил прохождения техосмотра должно коснуться всех пассажирских автобусов, чтобы избежать ситуаций, при которых междугородние автобусы будут формально переводить в городские.

3 февраля на дороге Калуга – Вязьма автобус с 45 людьми, в том числе 31 ребенком, опрокинулся в кювет. Дети ехали в Калугу на танцевальный конкурс. Погибли семь человек, среди которых трое детей. Все жертвы опознаны.

По предварительным данным, автобус занесло, и водитель не справился с управлением. 47-летний мужчина, управлявший автобусом, в момент аварии был трезв. По факту произошедшего были возбуждены два уголовных дела: по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.