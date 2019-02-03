Автобус с детьми опрокинулся в Калужской области

В Калужской области автобус с детьми съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадали 20 детей и один взрослый, передает телеканал Москва 24.

Авария произошла 3 февраля около 9:15 на 128-м километре дороги Калуга – Вязьма. Автобус следовал из населенного пункта Ярцево в Калугу. Детей везли на соревнования.

По данным МЧС, в салоне находились 47 человек, из них 31 ребенок. Все пассажиры оказались заблокированы в автобусе. Позже ГИБДД сообщило, что жертвами ДТП стали два человека. Пострадавших госпитализировали.

В связи с аварией МВД возбудило уголовное дело.

В конце ноября прошлого года во Владивостоке в подпорную стену врезался автобус, в котором находились 17 детей и 15 взрослых. В результате того ДТП никто не пострадал.