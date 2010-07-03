Россияне смогут проверить историю машины на портале госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российские автомобилисты в 2020 году получат доступ к ряду новых сервисов на портале госуслуг, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе правительственной комиссии.

"Например, можно будет проследить всю историю владения автомобилем. Личный кабинет позволит получить услуги коммерческих организаций, например, записаться на техосмотр, оформлять полисы ОСАГО", – приводит слова Акимова "Интерфакс".

По его словам, также будет проводиться онлайн-мониторинг владения полисами ОСАГО.

"И у нас уже более 5,5 тысячи автовладельцев получили уведомления об отсутствии полисов. Но в следующем году, как мы планируем, что это будут уже не уведомления, а юридически значимые действия, которые будут буквально обозначать формирование штрафов в автоматическом режиме за выезд без обладания полюса", – отметил Акимов.

Он подчеркнул, что эта мера поспособствует уменьшению числа тех, кто не застраховал свою ответственность.

Вице-премьер напомнил, что на сайте госуслуг в 2020 году будут доступны еще пять новых сервисов, два из них – возможность подать онлайн Европротокол и обжаловать штрафы.

Ранее сообщалось, что на стадии покупки на портале mos.ru можно проверить, сколько владельцев было у машины, попадала ли она в ДТП, доступна информация о пробеге и техосмотре.

Автомобилисты через городской портал могут записаться на регистрацию транспорта. Следует распечатать талон записи, прийти со всеми необходимыми документами в назначенное время в ГИБДД. Также на портале доступна запись на прием в ГИБДД для оформления или замены прав и на медкомиссию для получения справки.

