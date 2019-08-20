Почему депутаты предлагают отменить некоторые штрафы для водителей

В Госдуму внесли законопроект об освобождении водителей от некоторых штрафов за нарушение ПДД. Избежать наказания смогут те люди, кого "оштрафуют" дорожные камеры, но информация об этом в течение 10 дней не появится в их личном кабинете на сайте госуслуг. Разбираемся, нужны ли такие послабления.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Потерявшийся штраф

Депутаты Госдумы Игорь Лебедев, Ярослав Нилов, Андрей Свинцов и Вадим Деньгин предлагают внести поправки к статье об административной ответственности владельцев транспортных средств. В нее хотят добавить фразу, что автомобилист освобождается от штрафа за снятое камерами нарушение ПДД, если информация о нем не появилась на портале госуслуг в течение десяти дней.

Как отметили авторы инициативы, люди все чаще получают уведомления о денежных взысканиях за нарушения, совершенные полгода, год или даже три года назад. С принятием поправок, считают депутаты, водители смогут вовремя узнавать обо всем и пользоваться возможностью оплатить штраф со скидкой.

Сегодня от административной ответственности освобождается владелец автомобиля, если в момент нарушения ПДД за рулем был другой человек. Например, если машина в это время значилась в угоне. Однако свою невиновность придется доказать. Сейчас дорожные камеры могут оштрафовать автолюбителя в зависимости от его нарушения на сумму от 500 рублей до 5 тысяч рублей.

Нужны ли послабления?

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев поддержал инициативу депутатов, отметив, что она поможет людям вовремя оплачивать штрафы.





Сергей Канаев глава ФАР У автовладельцев есть право в течение 20 дней оплачивать штраф со скидкой, поэтому если постановление вовремя не пришло, то и человек не имеет такой возможности. Нам нужно урегулировать этот вопрос.

Кроме того, по его мнению, такие поправки в закон будут стимулировать большое количество автовладельцев регистрироваться на сайте госуслуг.

"Водители будут понимать, зачем им нужно регистрироваться на сайте. Это сподвигнет всех остальных зарегистрироваться. Всем будет удобно", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В свою очередь, автоюрист Сергей Радько рассказал Москве 24, что сейчас постановления об уплате штрафа отправляют заказным письмом в течение трех дней по адресу регистрации автовладельца.

"Однако отправление этих уведомлений на портал госуслуг законом пока не предусмотрено. Если предусмотреть эту инициативу как альтернативный вариант для тех, у кого есть подтвержденный аккаунт, так же, как это сделано с налоговым уведомлением, то это будет правильным решением", – пояснил эксперт.





Сергей Радько автоюрист Будет логичным шагом считать, что если в установленный срок постановление не придет в личный кабинет, то никакого штрафа не было и никаких претензий быть не должно.

При этом узнать о неоплаченном штрафе можно несколькими способами, например, проверить на сайте ГИБДД России. Однако собеседник Москвы 24 отметил, что большинство водителей все-таки узнают о "письмах счастья", когда они приходят на почту, а это по разным причинам может иногда занимать немало времени.

"Даже если письмо потерялось и пришло через год, то все равно штраф оплачивать нужно, однако только с момента получения начинается срок для подачи обжалования и вступление в силу", – добавил Радько.

При этом, даже если "письмо счастья" пришло не совсем вовремя, существует возможность восстановить срок для уплаты штрафа со скидкой. Для этого нужно подать ходатайство на продление 50-процентной скидки в управление ГИБДД, вынесшее постановление. Но нужно помнить, что задержка отсчитывается не с момента получения письма нарушителем ПДД. По закону от вынесения постановления и до прибытия его копии в ваше почтовое отделение дается срок в 20 дней. Поэтому если вы были, например, в отпуске, то восстановить льготу не получится.