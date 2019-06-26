В каких случаях будут лишать прав водителя за нечитаемые номера

Пленум Верховного суда (ВС) разъяснил, в каких случаях водителей могут лишить прав за грязные номера, а в каких – просто оштрафовать. Также ВС пояснил ряд других наказаний для нарушителей ПДД. Рассказываем, как не лишиться водительского удостоверения и какие еще изменения могут ждать автомобилистов.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

За грязь и за ксенон

25 июня пленум Верховного суда РФ принял постановление, разъясняющее нижестоящим судам, как наказывать водителей за нарушения правил дорожного движения. В частности, были даны разъяснения по наказанию за нечитаемые номера автомобиля. Например, если водитель специально закрыл номера листком бумаги, листвой, грязью, снегом, то суд может оштрафовать нарушителя на сумму до пяти тысяч рублей или лишить прав (от одного до трех месяцев). При этом сотрудник ГИБДД должен доказать, что автолюбитель это сделал намеренно. К примеру, на фото видно, что вся машина чистая и только сам знак грязный.

При этом если водитель закрасил номера на машине или свел некоторые символы на государственном знаке, то его будут наказывать как за заведомо подложные номера. За это нарушение могут отобрать права на срок до одного года.

Если же номер заляпался грязью или покрылся снегом при движении по трассе, то есть у водителя не было явного умысла, то применять можно только штрафные санкции в размере 500 рублей.

Также Верховный суд пояснил, как относиться к нарушителям, устанавливающим незаводские ксеноновые фары. Ранее ГИБДД за такой тюнинг лишал прав (до одного года) и конфисковал ксеноновые фары. Теперь же сотрудники Госавтоинспекции могут только оштрафовать "светлячков" на 500 рублей.

Кроме того, судьи поставили точку в ДТП с автомобилями, которые ехали по обочине дороги. В случае аварии по вине водителя-"обочечника" – теперь он не сможет быть потерпевшим. Раньше в судебной практике бывали случаи, когда автомобили, поворачивающие направо на перекрестке, сталкивались с машинами, едущими по обочине, и последние пытались доказать, что они двигались в прямом направлении, а другой водитель должен был их пропустить.

Также пленум ВС ввел незначительные, но нужные уточнения по ряду других нарушений. Например, водитель, у которого закончился срок лишения прав, но он не оплатил штрафы, не прошел тест на знание ПДД и не получил медсправку об отсутствии противопоказаний, не имеет права садиться за руль – иначе его ждет штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

А в случаях, когда водитель случайно задел другой автомобиль и уехал, суды должны устанавливать вину водителя и умысел, учитывая характер наезда, размер и место повреждения. На практике очень часто происходят ДТП, когда автолюбители случайно царапают чужое авто во дворах домов или на парковках у торговых центров, даже не зная об этом, и уезжают домой. Согласно правилам, за оставление места ДТП без пострадавших можно лишиться прав минимум на один год.

Перегибают палку?

Автоюрист Сергей Радько считает, что многие судьи будут следовать рекомендация Верховного суда, если до них понятно доведут данное решение.

"Но задача будет состоять в том, чтобы сами автомобилисты давали судьям ссылку на этот нормативный акт, потому что в каждом конкретном случае суд может трактовать рекомендации по своему", – пояснил собеседник Москвы 24.

По его словам, на практике местные судьи часто "перегибают палку" и игнорируют пояснения Верховного суда.

"Поэтому водителям все равно приходится обжаловать решение в городском суде, а потом уже жалоба на все состоявшиеся решения других судов попадает в Верховный суд", – подчеркнул Радько.





Сергей Радько автоюрист Каждый автомобилист должен знать это разъяснение Верховного суда и уметь правильно донести его судье в той части, которая касается вменяемого ему нарушения.

Автоюрист добавил, что пояснение по использованию нештатных ксеноновых фар вполне справедливо, так как "полностью соответствует положению по допуску транспортных средств к эксплуатации".

"Иногда это рассматривали как установку на транспортном средстве устройств синего цвета, что запрещено, но формально это не устройство синего цвета, а фары, которые не соответствуют светорежиму, который предусмотрен заводом-изготовителем", – пояснил эксперт.

При этом, он считает, что за ксенон, который сильно слепит окружающих водителей, стоит все-таки серьезнее наказывать.

"Но нужно очень четко продумать, как это расписать, чтобы исключить двойное толкование. Когда сотрудник ГИБДД проверяет на глаз цвет огней (синие они, голубоватые или синеватые) – это очень субъективно", – заключил автоюрист.

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев также считает, что наказание в виде штрафа за использование нештатных ксеноновых фар "вполне соответствует незначительному уровню общественной опасности".

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

"Многое зависит от производителей и марки ксеноновых фар, а также от того, на каких автомобилях они ставятся. Можно сделать такой свет, который никогда не будет бить в глаза встречным водителям. Часто даже заводские светодиодные фары слепят не меньше ксеноновых, особенно если автомобиль нагрузить так, что даже автоматическая регулировка не сработает", – пояснил эксперт.

Канаев добавил, что рекомендации Верховного суда сократят количество водителей, которые закрывают номера.





Сергей Канаев глава ФАР Когда массово начали все закрывать номера от камер, было понятно, что это когда-то закончится. Теперь у нарушителей будут чаще изымать водительские удостоверения и выносить серьезные штрафы.

Однако, по его словам, это борьба только со следствием нарушения.

"Люди почему закрывают номера, потому что камеры стояли в кустах, треноги устанавливали повсеместно, конечно, они пытались уйти от этого беспредела. Но не зря на Госсовете президент потребовал прекратить прятать камеры на дорогах, так как камеры должны служить безопасности, а не устанавливаться для штрафов", – подчеркнул собеседник Москвы 24.

Канаев считает, что разъяснение Верховного суда и пожелание президента – это два решения одного и того же вопроса: причины и следствия нарушения.

Что еще может поменяться для автомобилистов

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

24 июня депутаты внесли в Госдуму законопроект об отмене штрафов за тонировку стекол. Документом предлагается признать утратившей силу статью КоАП, согласно которой автомобилиста с тонировкой не по ГОСТу могут оштрафовать на 500 рублей. По мнению инициаторов законопроекта, тонирование стекол поможет уменьшить нагрузку на кондиционер в жару, а также защититься от света фар.

Кроме того, парламентарии считают: основной проблемой является то, что полное соответствие стекол стандартам не всегда является стопроцентной защитой от получения штрафа, так как приборы для замеров имеют погрешности в работе.

Также автомобилистам могут добавить новый штраф за уклонение от оплаты при пользовании платной дорогой. За такой нарушение придется заплатить до 2,5 тысячи рублей. В прошлом году камеры для таких зайцев на платных дорогах установили на трассе М4 "Дон".

А в ГИБДД предлагали ввести новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики. Автомобилистов будут просить подуть в трубочку или сдать слюну на специальный кассетный тест при подозрении на наркотики. Если при проведении тестов подозрения правоохранителей подтвердятся, водителя отправят на полноценное медицинское освидетельствование. Если же тесты ничего не покажут, его просто отпустят.

Кроме того, Госавтоинспекция планирует ввести запрет постоянно нарушающим ПДД водителям пользоваться каршерингом. Для этого будет разработана единая цифровая база, благодаря которой каршеринговые компании смогут вычислять лихачей и не пускать в систему поминутной аренды.