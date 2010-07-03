Водителей могут начать лишать прав за грязные номера

Пленум Верховного суда своим постановлением разъяснил нижестоящим судам нюансы применения 12-й главы КоАП, в которой прописаны санкции за нарушения ПДД. Суды смогут начать применять документ с момента публикации, пишет газета "Коммерсантъ".
Если владелец транспортного средства закрасил номера или свел некоторые символы на государственном знаке, то суд может лишить его прав сроком до 1 года или назначить штраф до пяти тысяч рублей.
При этом преднамеренность совершения правонарушения должна быть доказана инспектором.
Уточняется также, каким образом наказывать водителей при нарушениях правил дорожного движения. К примеру, за установку нештатных ксеноновых ламп лишать прав больше не будут. Максимально возможное наказание – штраф 500 рублей. В случае аварии по вине водителя, который двигался по обочине, у последнего не будет возможности защититься в суде.
Ранее сообщалось, что штрафы за тонировку стекол автомобиля предложили отменить. Законопроект, предлагающий это сделать, был внесен в нижнюю палату парламента.
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