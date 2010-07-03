Штрафы за тонировку стекол автомобиля предложили отменить

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Законопроект, предлагающий отменить штрафы за тонировку стекол на транспортном средстве был внесен в нижнюю палату парламента, передает РИА Новости.

Законопроектом предлагается признать утратившей силу часть 3.1 статьи 12.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно ей, управление автомобилем, светопропускание стекол которого не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, влечет наложение штрафа в размере 500 рублей.

Авторы инициативы обращают внимание на то, что тонирование стекол позволяет сделать автомобиль не только комфортным, но и безопасным. Тонировка позволяет экономить средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер летом, защищает от света ослепляющих фар встречного потока и от солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу.

Отмечается, что основная проблема заключается в том, что полное соответствие светопропускания стекол ГОСТу не является 100% защитой от получения штрафа. Приборы для замеров светопроницаемости имеют погрешности в работе, вследствие чего вероятность того, что устройство определит стекло как не соответствующее установленным требованиям очень высока.

В документе подчеркивается, что создать оптимальную тонировку и избежать штрафов практически невозможно. Законопроект подготовлен в целях решения вышеуказанной проблемы.

С начала 2019 года за нарушение тонировки автомобиля в городе оштрафовали более 45 тысяч водителей. По правилам, пропускная способность лобового стекла должна быть не ниже 75%, а передних боковых стекол – не менее 70%.

Запрет на тонировку ввели, когда принимался закон о камерах фото- и видеофиксации. Тогда предполагалось, что снимать будут не только автомобиль, но и водителя. Это было сделано для того, чтобы штраф приходил нарушителю, а не владельцу транспортного средства. Однако, норму в итоге убрали, но запрет на тонировку остался.

