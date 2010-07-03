В Госдуме обсудят полный запрет тонировки автомобилей

Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству вместе с представителями МВД может обсудить полный запрет тонировки автомобилей. Об этом говорится в ответе главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, которое есть в распоряжении РИА Новости.
В документе отмечается, что на сегодняшний день за управление автомобилем, на котором светопропускание не соответствует требованиям регламента, грозит административная ответственность.
Согласно правилам, лобовое и передние боковые стекла должны иметь светопропускание не ниже 70%. А для заднего и задних боковых стекол автомобиля разрешена любая тонировка.
Письмо с предложением запретить тонировку автомобилей, как ранее сообщали СМИ, в МВД направил депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. По мнению депутата, это поможет повысить уровень антитеррористической безопасности.
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