ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД

Фото: Агентство "Москва"

ГАИ планирует ввести запрет на пользование услугой каршеринга для водителей, которые регулярно нарушают ПДД и были хотя бы раз лишены прав. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу управления надзорной деятельности ГИБДД Романа Мишурова.

Представители профессионального сообщества поддерживают эту инициативу, однако предупреждают о риске появления нелегального рынка по продаже водительских аккаунтов. ГИБДД рассматривает вопрос о создании единой базы злостных нарушителей ПДД для каршеринговых компаний.

"Такие водители несут в себе угрозу для законопослушных граждан. Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов – были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД. В базу данных будут внесены сведения о всех нарушителях: как россиянах, так и иностранцах", – сказал Мишуров.

По данным Сбербанка, ведущего статистику по каршерингу, число пользователей каршеринга по России в 2018 году достигло 229 тысяч человек. Средняя цена поездки составила 260 рублей. Люди в возрасте 18–20 лет ездят на каршеринговых машинах в более поздние часы и чаще других пользуются арендой машин по субботам.



Почему растет количество аварий из-за каршеринговых авто

В апреле этого года "Яндекс" заявил, что введет блокировку для водителей каршеринга и такси Москвы за опасную езду и грубые нарушения ПДД.