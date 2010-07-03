ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД

ГАИ планирует ввести запрет на пользование услугой каршеринга для водителей, которые регулярно нарушают ПДД и были хотя бы раз лишены прав. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на главу управления надзорной деятельности ГИБДД Романа Мишурова.
Представители профессионального сообщества поддерживают эту инициативу, однако предупреждают о риске появления нелегального рынка по продаже водительских аккаунтов. ГИБДД рассматривает вопрос о создании единой базы злостных нарушителей ПДД для каршеринговых компаний.
"Такие водители несут в себе угрозу для законопослушных граждан. Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов – были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД. В базу данных будут внесены сведения о всех нарушителях: как россиянах, так и иностранцах", – сказал Мишуров.
По данным Сбербанка, ведущего статистику по каршерингу, число пользователей каршеринга по России в 2018 году достигло 229 тысяч человек. Средняя цена поездки составила 260 рублей. Люди в возрасте 18–20 лет ездят на каршеринговых машинах в более поздние часы и чаще других пользуются арендой машин по субботам.
Почему растет количество аварий из-за каршеринговых авто
В апреле этого года "Яндекс" заявил, что введет блокировку для водителей каршеринга и такси Москвы за опасную езду и грубые нарушения ПДД.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.