Нужно ли злостным нарушителям ПДД запретить пользоваться каршерингом

ГИБДД планирует ввести запрет постоянно нарушающим ПДД водителям пользоваться каршерингом. Для этого будет разработана единая цифровая база. По ней каршеринговые компании смогут вычислять лихачей и не пускать в систему поминутной аренды. Выясняем, помогут ли такие меры уменьшить количество аварий с автомобилями каршеринга.
Запрет для "опасных" водителей
Глава управления надзорной деятельности ГИБДД Роман Мишуров рассказал, что Госавтоинспекция рассматривает вопрос о создании для каршеринговых компаний единой базы водителей, которые регулярно нарушают ПДД и были хотя бы раз лишены прав. Таким образом ведомство хочет закрыть лихачам доступ к аренде автомобилей.
"Такие водители несут в себе угрозу для законопослушных граждан. Наше ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов – были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД. В базу данных будут внесены сведения о всех нарушителях: как россиянах, так и иностранцах", – пояснил Мишуров.
Сооснователь компании BelkaCar Екатерина Макарова рассказала Москве 24, что поддерживает создание подобной базы.
"В наших интересах не принимать злостных нарушителей либо избавляться от них в процессе использования клиентом сервиса. У каждой компании своя политика, но у нас она строгая. В том числе по приему в сервис, так как это большие риски для каршеринговых компаний", – пояснила она.
По ее словам, службы безопасности самой компании также следят за рынком продаж сторонних аккаунтов, которыми пользуются как раз злостные нарушители, и блокируют их, если подозревают такую активность.
"В ГИБДД также могут чаще сверять водительские права с приложением каршеринга, чтобы они совпадали. Сейчас они это делают, но не постоянно. Таким образом теневой рынок продажи аккаунтов можно быстро убить", – подчеркнула Макарова.
Генеральный директор каршеринга YouDrive Борис Голиков пояснил, что доступ к истории правонарушений облегчит жизнь компаниям и поможет избежать большого числа аварий.
"У нас есть своя телеметрическая система, она установлена на машинах. И мы тоже следим за вождением. Но у нас фиксируются только те нарушения, которые были на автомобилях нашей компании. У нас есть также рейтинговая система: за плохое вождение списываются баллы, мы понижаем уровень водителя, и аренда становится дороже", – отметил он.
По его словам, компании сами заинтересованы в том, чтобы водители ездили аккуратно и не нарушали правила дорожного движения.
"ГИБДД уже ведет достаточно активные работы и в части штрафов, и в части проверки прав. А для нас коммерчески невыгодно, если человек попадает в аварию", – говорит Голиков.
В пресс-службе каршеринга "Яндекс.Драйв" отказались комментировать данную инициативу, однако ранее сообщали, что компания введет блокировку для водителей Москвы за опасную езду и грубые нарушения правил дорожного движения. Компания разработала технологию мониторинга скорости. В автомобили каршеринга также установят устройства, которые способны оценить, не отвлекается ли человек от дороги, а нарушителей будут блокировать и деактивировать.
Стоп каршеринг?
Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что подобная база злостных нарушителей может быть полезна для служб безопасности компаний каршеринга.
"Целый ряд ДТП с машинами каршеринга говорит о том, что компаниям нужно усилить контроль за людьми, которым они доверяют право управления автомобилем. Еще на уровне проверки для доступа к сервису служба безопасности должна каких-то людей, которые могут быть за рулем аварийно-опасными, отшить. Для этого как раз нужен допуск к некой базе", – пояснил собеседник Москвы 24.
Однако, по его словам, нужно решить множество вопросов, чтобы допустить частные компании к данным о нарушениях водителей.
"В ГИБДД наиболее полная база, где есть нарушения и прочие данные, но нужно решить юридический вопрос, каким образом допустить частные компании к личной информации", – подчеркнул эксперт.
В свою очередь, автоюрист Дмитрий Славнов уверен, что нарушители правил дорожного движения не должны подвергаться дополнительным наказаниям со стороны каршеринговых компаний.
"Если водителя лишали водительских прав, он свое наказание понес: он заплатил штраф, стал временно пешеходом, но нельзя его лишать права пользоваться каршерингом. Возможно, что у него нет денег взять такси или купить автомобиль, но он может добраться из точки А в точку Б за рулем каршерингового автомобиля. Почему он не может использовать это право?" – недоумевает юрист.
Кроме того, водители, лишенные прав, могут обжаловать решение в суде и, выиграв его, продолжить ездить на автомобиле. "Если платформа все-таки будет работать, нужно понять, насколько точно компании будут получать из нее информацию", – заключил он.
Ранее в ГИБДД рассказали о планах создать электронную базу злостных нарушителей ПДД. Туда будут включать лишенных прав водителей и людей, получающих много штрафов. Им также предлагают запретить работать в области пассажирских перевозок.