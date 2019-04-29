Зачем в ГИБДД предложили создать базу злостных нарушителей правил движения

В ГИБДД рассказали о планах создать электронную базу злостных нарушителей правил дорожного движения (ПДД). Туда будут включать лишенных прав водителей и людей, получающих много штрафов. Им также предлагают запретить работать в области пассажирских перевозок. Разбираемся, поможет ли такая мера повысить уровень безопасности на российских дорогах.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Что предлагает ГИБДД?

Начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Роман Мишуров рассказал, что в ГИБДД планируют создать электронную базу злостных нарушителей ПДД. Туда попадут данные о водителях, лишенных прав, и людях, которые получают десятки штрафов в год. Ведомство также предлагает запретить им связывать трудовую деятельность с пассажирскими перевозками. Таким образом, транспортные компании смогут по базе проверять соискателей на вакантное место.



Роман Мишуров начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Такие люди не могут отвечать за безопасность других участников дорожного движения и не должны нести в себе угрозу для законопослушных граждан.

Помимо этого, ГИБДД хочет получать от Минздрава напрямую информацию о людях, которые состоят на учете в психоневрологических и наркологических диспансерах. По словам Мишурова, сегодня некоторые частные организации, которые имеют лицензию, выдают им справки, позволяющие претендовать на водительское удостоверение. Нововведение, отмечает он, поможет это пресечь.



Роман Мишуров начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции Как только мы сможем получать информацию о больных от Минздрава напрямую, эти лица будут исключены из дорожной системы навсегда.

Мишуров также добавил, что Госавтоинспекция внесла в правительство законопроект, который обяжет граждан РФ с водительским удостоверением другой страны и иностранцев с видом на жительство пересдавать экзамены для получения российских документов.

Конкурентное преимущество?

Инициативу ГИБДД создать в России единую базу злостных нарушителей ПДД поддержал председатель правления "Союза автошкол" Александр Ачкасов. При этом, по его словам, в ее реализации могут быть некоторые трудности.



"Здесь очень сложно объединить две государственные структуры – МВД и Минздрав. ГИБДД с удовольствием идет на сближение, а вот медики – неохотно. Они не хотят раскрывать личные данные. Но я думаю, что мы можем все-таки убрать этих горе-водителей с дороги, потому что сейчас очень сложно все со справками. Не секрет, что они продаются налево и направо", – полагает он.





Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

При этом эксперт добавил, что нововведение, по его мнению, поможет повысить уровень безопасность на российских дорогах.



Александр Ачкасов Председатель правления "Союза автошкол" Все, что касается безопасности на дорогах, мы приветствуем, а это решение напрямую направлено на улучшение безопасности на дорогах. Это отличное решение.

В свою очередь, партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто отмечает, что, по его мнению, для людей, желающих работать в сфере пассажирских перевозок, появление такой базы может стать конкурентным преимуществом. "Человек устраивается на работу и говорит: "Если вы посмотрите базу данных, у меня нет ни одного нарушения ПДД за год", – поясняет эксперт.



Игорь Моржаретто партнер аналитического агентства "Автостат" А если работодатель видит, что соискатель сто раз в год нарушает ПДД, то лучше такого на работу не брать. Эта система поможет в каком-то смысле.

ГИБДД намерена получить доступ к врачебной тайне

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков считает, что такая инициатива "действительно способна увеличить безопасность на дорогах", но при этом подчеркивает, что раскрытие данных должно происходить только с согласия человека.

"Я считаю, что такие данные должны быть доступны для тех ситуаций, когда эти люди устраиваются на работу водителем, но это не должно касаться всех ситуаций, что любой работодатель может про любого человека все узнать. Плюс должно быть согласие самого человека, чтобы ГИБДД раскрыло данные о нем. Хотя отсутствие такого согласия – это тоже будет определенная характеристика", – заключил эксперт.