В Госдуме объяснили, зачем ГИБДД доступ к врачебной тайне

Глава межрегиональной общественной организации автомобилистов, депутат Вячеслав Лысаков рассказал, зачем ГИБДД нужен доступ к информации, составляющей медицинскую тайну.
"Госавтоинспекция хочет обладать этой информацией не для того, чтобы использовать ее во вред против людей, зависимых от алкоголя, от наркотиков, страдающих психическими заболеваниями. Это необходимо для того, чтобы исключить их из дорожного движения, потому что, к сожалению, результаты проверок, проведенных несколько лет назад Генпрокуратурой, показали, что в ряде регионов суммарно несколько десятков тысяч человек имели водительские удостоверения, не имея на это никаких юридических прав, а соответствующие медицинские противопоказания имели место", – цитирует его ИА "НСН".
По словам Лысакова, люди получали удостоверения различными "хитростями". По этой причине он считает новую инициативу правильной.
Депутат полагает, что инициатива ГИБДД поможет бороться с нарушениями ПДД на дорогах и снизить число аварий, поскольку на дорогах не будет водителей без права на управление транспортом.
"На дорогах полно наркоманов. Их количество уже выходит за рамки критических цифр. Поэтому необходима серьезная системная работа в этом направлении", – подчеркнул он.
МВД РФ попросило вице-премьера Татьяну Голикову дать полицейским доступ к данным пациентов, составляющим врачебную тайну. В ведомстве уверены, что это упростит сбор сведений о гражданах с психическими расстройствами, алкоголиках, наркоманах – тех, кто опасен для окружающих. По данным ведомства, в прошлом году из 931 107 преступников каждый третий был пьян либо находился под действием наркотиков.
В свою очередь Минздрав направил письмо МВД Российскому обществу психиатров и Центру психиатрии и наркологии имени Сербского. В профильных сообществах требование полиции назвали избыточным и антиконституционным.
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