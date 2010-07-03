МВД попросило доступ к врачебной тайне

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Российское министерство внутренних дел попросило вице-премьера Татьяну Голикову дать полицейским доступ к данным пациентов, составляющим врачебную тайну, пишет "Коммерсант".

В ведомстве уверены, что это упростит сбор сведений о гражданах с психическими расстройствами, алкоголиках, наркоманах – тех, кто опасен для окружающих.

Отсутствие этих данных мешает предупреждать преступления. По данным ведомства, в прошлом году из 931 107 преступников каждый третий был пьян либо находился под действием наркотиков.

В свою очередь Минздрав направил письмо МВД Российскому обществу психиатров и Центру психиатрии и наркологии имени Сербского. В профильных сообществах требование полиции назвали избыточным и антиконституционным. Специалисты уверяют, что доля общественно опасных действий лиц с психическими расстройствами "относительно невелика".

В марте российский Минздрав составил список самых распространенных психических расстройств россиян. В их числе оказались психозы, состояния слабоумия и шизофрения.