"Стало бы проще жить". Эксперт – о базе злостных нарушителей ПДД

Идею создать в России единую базу данных злостных нарушителей ПДД оценил партнер аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто.
В беседе с RT автоэксперт назвал такую инициативу очень хорошей. Он напомнил, что нередко возникают проблемы, потому что нет базы данных людей, которым запрещено садиться за руль, например, психически больных или наркоманов.
База данных нарушителей также необходима, считает Моржаретто. По его мнению, "создав некую универсальную базу, ограничив допуск к ней только тем людям, которым положено по долгу службы, стало бы значительно проще жить".
Ранее начальник управления надзорной деятельности Госавтоинспекции МВД РФ Роман Мишуров допустил, что в России может появиться единая база данных злостных нарушителей ПДД. В нее попадут как россияне, так и иностранцы.
По словам Мишурова, МВД готовит проект закона, согласно которому гражданам России с правами другой страны и иностранцам с видом на жительство нужно будет пересдавать экзамены, чтобы получить российское водительское удостоверение. В ГИБДД также не исключили, что водителям, которые нарушали ПДД и лишались прав, запретят вести трудовую деятельность в сфере перевозок.
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