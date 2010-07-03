В ФАР оценили идею предупреждать водителей о нарушителях ПДД

В ФАР раскритиковали инициативу МВД об оповещении водителей о нахождении поблизости нарушителей ПДД.
"Если человек превышает скорость на 20 километров в час, он не опасен – и таких людей 90 процентов. Получается, это будет непрерывное оповещение водителя обо всех окружающих его нарушителях. Эта идея уже излишняя и станет только больше мешать", – цитирует RT главу федерации Сергея Канаева.
Также специалист оценил идею интеграции электронных баз данных МВД, страховых сообществ и базы данных дорожников.
"Здесь ничего плохого нет. Точный санкционированный доступ и подтвержденные данные будут очень полезны. Однако здесь столько разных но... Идея вроде и неплохая, тем не менее, необходимо все продумать", – резюмировал он.
О том, что автомобилистов могут начать предупреждать о едущих рядом нарушителях ПДД, сообщил генерал-полковник полиции Александр Горовой. Однако принципы работы системы он не уточнил.
Ранее заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов предложил отменить скидки при досрочной оплате штрафов системным нарушителям правил дорожного движения (ПДД). Он заявил, что необходимо каждый год индексировать административные штрафы за нарушение ПДД.
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