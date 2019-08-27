Как автомобилисты смогут обжаловать штраф онлайн

В следующем году автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения ПДД в режиме онлайн. Такой сервис должен появиться на портале госуслуг. Также с его помощью можно будет возвращать деньги, уплаченные за неправомерно назначенные наказания. Разбираемся, как онлайн-обжалование будет реализовано и какие трудности могут ожидать пользователей нового сервиса.

Суперсервис для водителей

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В тестовом режиме сервис онлайн-обжалования штрафов за нарушения ПДД запустят в 2020 году на портале госуслуг. Обратиться онлайн можно будет не только в ГИБДД, но и к операторам парковок (по штрафам за неоплаченную стоянку и неправильную парковку). Чтобы воспользоваться услугой, необходимо будет дать согласие на получение электронных заказных писем. Извещения будут приходить в тот же день, когда было вынесено постановление о штрафе.

В письме будут указаны все подробности нарушения и фотографии с места фиксации. Эта информация позволит оперативно подать жалобу, которая должна быть направлена в течение 10 дней с момента получения извещения. На портале можно будет выбрать причину обжалования и прикрепить подтверждающие документы – в частности, записи с видеорегистратора, заявление об угоне автомобиля, договор купли-продажи машины. Если штраф был заранее оплачен, можно также написать заявление о возврате средств.

В конце июля замглавы Минкомсвязи Максим Паршин и вице-премьер Максим Акимов презентовали первые пять суперсервисов для портала госуслуг: "оформление европротокола ДТП онлайн", "рождение ребенка", "поступление в вуз онлайн", "переезд в другой регион" и "цифровое исполнительное производство". Пользователи портала также могут поделиться своими предложениями до запуска сервисов по поводу их доработки. Оформить европротокол в режиме онлайн можно будет уже в 2021 году При этом обжаловать штраф в режиме онлайн за неоплату парковки и нарушение правил стоянки в Москве уже можно с помощью сайта mos.ru или портала "Автокод".



"В тысячи раз лучше"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр пояснил Москве 24, что новый сервис позволит наладить взаимодействие автомобилистов и органов власти.

"Таким образом мы будем иметь возможность достучаться до органов власти, которые присылают "письма счастья". Сегодня эта система диалога слепого с глухим работает фактически безответно. Нововведение скажется на решении всех спорных проблем, которые возникают в этой электронной системе", – пояснил эксперт.



Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза Если вы понимаете, что ваше письмо дойдет и это видно, есть определенный регламент, который требует с исполнителя ответить в определенный срок, то уже появляется диалог.

Однако, по словам Хайцеэра, в системе могут быть "электронные провалы или недопонимания". При этом он считает, что все возможные нюансы удастся устранить еще до запуска сервиса.

"Вы понимаете, что штраф не обоснован, например, там не ваш автомобиль, с другими номерами. Для обжалования нужно отправить такой-то пакет документов, приложить доказательную базу, что этого нарушения не было. Электронным способом достучаться и защититься будет гораздо проще", – добавил собеседник Москвы 24.

Автоюрист Дмитрий Славнов также считает, что новый сервис станет удобной альтернативой для обжалования неправомерных штрафов.



"Обжаловать неправильный штраф можно и сейчас, но не всегда на это у автомобилиста находится время: это нужно ехать в ГИБДД, привозить доказательства своей невиновности. Когда это все вынесут на сайт госуслуг, это будет в тысячи раз лучше. По аналогии с постановкой на учет автомобиля, когда вы сами можете выбрать дату, время и место, там же можно оплатить госпошлину со скидкой, это все очень удобно", – подчеркнул он.

По его словам, при явной ошибке "камеры" штраф отменяется практически в 100 процентах случаев.

"Например, бывают случаи, когда фиксируют нарушение тени от машины, а не самого автомобиля. Соответственно, эти штрафы должны отменить. Ну а если налицо установлен факт нарушения, то он таковым и будет – обжаловать не получится", – объяснил Славнов.

Он добавил, что даже если в обжаловании штрафа откажут, то можно будет доказать свою правоту в вышестоящей инстанции или в суде.