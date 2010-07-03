Автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Заместитель главы Минкомсвязи Максим Паршин сообщил о разработке нового интернет-сервиса, который позволит автомобилистам обжаловать штрафы за нарушения ПДД онлайн без визита в Госавтоинспекцию и возвращать деньги за неправомерно назначенные наказания. Об этом сообщает газета "Известия".

В тестовом режиме сервис запустят в 2020 году на сайте gosuslugi.ru. Обратиться онлайн можно будет не только в ГИБДД, но и к операторам парковок. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо будет дать согласие на получение электронных заказных писем. Извещения будут приходить в тот же день, когда было вынесено постановление о штрафе.

В письме будут содержаться все подробности произошедшего и фотографии нарушения. При этом к ответному заявлению можно будет прикрепить подтверждающие неправомерность наказания документы – в частности, записи с видеорегистратора.

Эксперты отмечают, что сегодня в России отсутствует эффективный механизм обжалования штрафов с камер. По словам зампреда комиссии по общественному контролю Общественной палаты Артема Кирьянова, если в ГИБДД не согласны с аргументами автовладельца, ему все равно в конечном итоге приходится идти в суд. Кирьянов добавил, что для улучшения ситуации прежде всего необходимо провести ревизию установленных камер, а также разметки и знаков.

Ранее стало известно о разработке Минтрансом документа "Методики определения мест размещения технических средств автоматической фотофиксации нарушений ПДД", в котором представлены новые правила установки видеокамер вдоль дорог. В тексте документа отмечается, что место камеры видеофиксации необходимо выбирать "с целью повышения безопасности движения, а не обеспечения поступления в бюджет от штрафов". Кроме того, при выборе того или иного варианта установки техники должно учитываться "финансово-экономическое обоснование". Владельцам дорог рекомендуют публиковать в Сети данные о местоположении камер, а муляжи – обозначать на картах как действующие аппараты.