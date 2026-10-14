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14 октября, 08:00

Происшествия

Прокуратура Уссурийска проведет проверку после публикации с издевательством над школьницей

Фото: ТАСС/POOL/Павел Бедняков

Прокуратура Приморского края организовала проверку после сообщений о том, что в Уссурийске группа подростков заставляла пятиклассницу вставать на колени и есть листья. Об этом сообщило надзорное ведомство региона.

Информация об инциденте появилась в социальных сетях 14 октября. По опубликованным данным, подростки окружили девочку недалеко от школы, требовали от нее извиняться и есть листья. Также утверждается, что перед этим участники конфликта угрожали школьнице и оскорбляли ее в переписке.

В прокуратуре заявили, что проверят работу органов, отвечающих за профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также условия жизни и воспитания детей, участвовавших в конфликте.

Ранее в Приморском крае школьницы устроили расправу над 13-летней девочкой. Толпа сверстниц избила ребенка и отняла у нее сумку. Видеоролик распространился по соцсетям, делом занимается СК. Сейчас следователи ищут всех участниц нападения, чтобы привлечь их к ответственности за хулиганство.

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