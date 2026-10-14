Минздрав: Чечня и Краснодарский край оказались среди регионов с минимумом курильщиков

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Чечня и Краснодарский край оказались регионами с наименьшей распространенностью курения среди взрослого населения России, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны за сентябрь 2026 года.

В Чечне доля курящих взрослых составила 0,28%. В Краснодарском крае она достигла 4,51%, а в Ингушетии – 5,94%.

Кроме того, в число регионов с низкой распространенностью курения также вошли Тува, где доля курящих составила 6,26%, и Дагестан с результатом 8,81%.

В Ямало-Ненецком автономном округе курят 9,67% взрослых жителей. В Северной Осетии доля составила 10,19%, в Мордовии – 10,6%, а в Чувашии – 11,03%.

Ранее сообщалось, что за последние 12 месяцев потребление алкоголя в России снизилось до 7,47 литра чистого спирта на человека. В сентябре показатель достиг минимального значения с 1996 года. С начала года он сократился на 0,59 литра в пересчете на чистый алкоголь.

В Москве потребление оказалось ниже общероссийского уровня – за год на одного жителя столицы в среднем пришлось 4,39 литра алкоголя.

