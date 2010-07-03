Информация о перекрытиях и авариях будет загружаться в навигаторы москвичей

08:36
08:36
Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице разработан сервис, с помощью которого в навигаторы будет загружаться информация о перекрытиях, авариях и камерах. Предполагается, что это поможет снизить аварийность на дорогах города, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, опубликованы все карты с данными по строительным работам в столице.
"Там указано количество занятых полос, подрядная организация с контактными данными, сроки работ. Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сделал публичный API, который позволяет всем геоинформационным сервисам и другим подключаться в онлайн-режиме к этим данным, обновлять их и передавать в навигаторы", – приводятся в сообщении слова Ликсутова.
Как уточняется, также на сайте ЦОДД разместили карту очагов аварийности, которая встраивается в навигатор и предупреждает пользователя, когда он въезжает в аварийно-опасную зону.
В конце июля ГИБДД запустила на своем сайте интерактивный раздел, в котором собрана информация о местах размещения средств фото- и видеофиксации на дорогах. Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что пока он действует в тестовом режиме. Она пояснила, что он создан с целью более широкого информирования участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: