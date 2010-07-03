Информация о перекрытиях и авариях будет загружаться в навигаторы москвичей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице разработан сервис, с помощью которого в навигаторы будет загружаться информация о перекрытиях, авариях и камерах. Предполагается, что это поможет снизить аварийность на дорогах города, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, опубликованы все карты с данными по строительным работам в столице.

"Там указано количество занятых полос, подрядная организация с контактными данными, сроки работ. Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сделал публичный API, который позволяет всем геоинформационным сервисам и другим подключаться в онлайн-режиме к этим данным, обновлять их и передавать в навигаторы", – приводятся в сообщении слова Ликсутова.

Как уточняется, также на сайте ЦОДД разместили карту очагов аварийности, которая встраивается в навигатор и предупреждает пользователя, когда он въезжает в аварийно-опасную зону.

В конце июля ГИБДД запустила на своем сайте интерактивный раздел, в котором собрана информация о местах размещения средств фото- и видеофиксации на дорогах. Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что пока он действует в тестовом режиме. Она пояснила, что он создан с целью более широкого информирования участников дорожного движения о местах установки комплексов автоматической фотовидеофиксации.